Son dakika haberi | İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan cumhurbaşkanı adaylıklarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Bir son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz." dedi.

Denizli'de temaslarda bulunan Aydın, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin yeni bir siyasal döneme girdiğini belirten Aydın, İYİ Parti'nin Türkiye'nin geleceğine ve iradesine el koyma kararlılığıyla ortaya çıktığını, tesadüfen bir araya gelen insanların oluşturduğu bir topluluk olmadıklarını anlattı.

Yeni Türkiye şartlarında bir partiyi kurumsallaştırmanın, onu halkın gücü haline dönüştürebilmenin bir emeğin sonucu olduğuna işaret eden Aydın, "İYİ Parti'nin varlığı bütün dengeleri bozmuştur, bütün hesaplar bozulmuştur. Yani iktidar için her şey zorlaştı, çünkü artık İYİ Parti var." dedi.

"Seferberlik halindeyiz"

Parti olarak milletle bütünleştiklerini, ilk seçimde iktidar olacaklarını savunan Aydın, yeni bir Türkiye idealini hep birlikte oluşturacaklarını aktardı.

Avcı, şöyle konuştu:

"Bütün partilere bu manada büyük görev düşüyor. Bu ülkenin geleceğini tesadüflere bırakamayız. Kurtuluş Savaşı'ndaki o kutlu mücadeleyle oluşmuş bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğini maceraperestlerin eline bırakamayız, bırakmayacağız da. İlk sandık bu sorulara cevabın verileceği gün olacak. Onun için İYİ Parti olarak seferberlik halindeyiz. Askeriyede seferberlik tabiri vardır 'herkes postallarıyla yatsın' diye. Ona benzeyeceğiz, adeta postallarımızla yatacağız, bu işin sabahı akşamı gündüzü gecesi yok."

Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey, eşyanın tabiatına aykırı bir durum yok. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz. Bütün partilerle ilgili söylüyorum. Dolayısıyla o, zamanı geldiğinde halledilebilecek bir konudur. Ama ben hep söylerim sahada çalışanın hakkını Cenabıhakk, günü gelir verir. Hepimizin gönlündekine göre olur inşallah, temennimiz odur. Ama Türkiye'yi bu konuda kaosa düşürecek bir adımı biz İYİ Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız çıktı bütün programlarda söyledi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu