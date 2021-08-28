Son dakika haberi... İtfaiyeciler, Balıkesir'de buluştu
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Son dakika haberi... İtfaiyeciler, Balıkesir'de buluştu

Son dakika haberi... İtfaiyeciler, Balıkesir'de buluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği'nin 12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği'nin 12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Başkan Yılmaz, bir belediye başkanı olarak güçlü bir itfaiye teşkilatına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in ev sahipliğini gerçekleştirdiği Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği'nin 12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ve 18 Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulun öncesinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir belediye başkanı olarak güçlü bir itfaiye teşkilatına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

YILMAZ: VARLIĞINIZ GÜVEN VERİYOR

İtfaiyecileri Balıkesir'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Yücel Yılmaz "Varlığınız bizlere güven veriyor. Bursa, Manisa ve Çanakkale ile yakaladığınız düzen ve uyum bizleri gerçekten memnun ediyor. Sizler, insanlarımızın malını ve canını kurtarmak için mücadele ediyorsunuz, bu en kutsal görevlerden birisi. Sevginiz, cesaretiniz ve inancınız hiç eksilmesin. Allah hepinizi korusun" dedi.

Yılmaz: GURUR DUYUYORUZ

İtfaiye Teşkilatlarının kapasitesini artıracak çalışmalar yapacaklarını söyleyen Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Halil Yılmaz "Bu salon bizim gücümüzü, heyecanımızı gösteriyor. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu ise "İtfaiyeci kardeşlerimde bir arada olmaktan gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Bütün bu afetlerde en önde, kendi canını hiçe sayarak tüm canları kurtarmak için çabalayan sizler bu milletin kahramanlarısınız" dedi.


Son dakika haberi... İtfaiyeciler, Balıkesir'de buluştu
Son dakika haberi... İtfaiyeciler, Balıkesir'de buluştu
Son dakika haberi... İtfaiyeciler, Balıkesir'de buluştu
Son dakika haberi... İtfaiyeciler, Balıkesir'de buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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