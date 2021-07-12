Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Bennett: "Yeni aşı sevkiyatı için Pfizer/BioNtech ile anlaşma imzaladık"
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Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Bennett: "Yeni aşı sevkiyatı için Pfizer/BioNtech ile anlaşma imzaladık"

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Bennett: 'Yeni aşı sevkiyatı için Pfizer/BioNtech ile anlaşma imzaladık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Pfizer/BioNtech tarafından geliştirilen aşıdan Ağustos ayında yeni sevkiyat almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Pfizer/BioNtech tarafından geliştirilen aşıdan Ağustos ayında yeni sevkiyat almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüse karşı başlatılan aşı uygulamaları devam ediyor. İsrail'de korona virüs salgınına karşı aşılama kampanyası devam ederken İsrail Başbakanı Naftali Bennett Ağustos ayında ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıdan yeni sevkiyatı alacaklarını duyurdu.

Haftalık kabine toplantısında açıklama yapan Bennett, "1 Ağustos'ta Pfizer/BioNtech'ten aşılarını teslim almak için anlaşma imzaladık. Ülkeye gelecek aşı sevkiyatı ve mevcut stoklarımızla birlikte İsrail için devamlı bir aşı döngüsü sağlanacak" ifadelerini kullandı.

İsrail'de Delta mutasyonuna ilişkin vakalarda artış yaşanırken 12 yaş üzerindeki gençler aşılanıyor. Bennett, sadece Haziran ayında gençler de dahil 200 binden fazla kişinin aşılandığı açıkladı. İsrail'de toplam vaka sayısı 846 bin 134, korona virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 438 oldu.

Öte yandan, İsrail Sağlık Bakanlığı, bağışıklık sistemi zayıf yaşlılara 3. doz uygulanacağı duyurmuştu. İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, "Bağışıklık sistemi zayıf Pfizer/BioNtech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 2 dozunu yaptıran yaşlılar, 3. güçlendirici doz aşıyı da yaptırabilir" ifadelerini kullanmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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