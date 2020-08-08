Son dakika haberi: İlginç görüntünün adresi Büyükada oldu: Dilek çaputu yerine maske bağladılar
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Son dakika haberi: İlginç görüntünün adresi Büyükada oldu: Dilek çaputu yerine maske bağladılar

Son dakika genel haberi... İlginç görüntünün adresi Büyükada oldu: Dilek çaputu yerine maske bağladılar Megakent İstanbul'un yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen noktalarından birisi olan Büyükada da bulunan yapımı 1751 yılına kadar uzanan Aya Yorgi Kilisesi yolu üzerindeki 'Azap yokuşu'nda ağaçlara...

08.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:28

İlginç görüntünün adresi Büyükada oldu: Dilek çaputu yerine maske bağladılar

İSTANBUL - Megakent İstanbul'un yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen noktalarından birisi olan Büyükada da bulunan yapımı 1751 yılına kadar uzanan Aya Yorgi Kilisesi yolu üzerindeki 'Azap yokuşu'nda ağaçlara dilek dilemek isteyen vatandaşlar koronavirüs salgını sonrası ip ve bez yerine maske ve ıslak mendil asıyor.

204 metre yükseklikte büyük ayıp

İstanbul'un tarihi adalarından en büyüğü olan Büyükada'da 204 metre yükseklikte bulunan Aya Yorgi Kilisesine salgın kısıtlamalarının ardından ziyaretler devam ediyor. Adanın en yüksek noktasında bulunan kiliseye ulaşmak için vatandaşlar oldukça dik bir yokuşu çıkmak zorunda kalırken bu yokuş 'Azap yokuşu' adını almış. Yokuş boyunca ağaçlara dilek dilemek için ip ve bez bağlanırken koronavirüs salgını sonrası maske ve ıslak mendil bağlanıyor.

Hafta sonunu Büyükada'da geçirmek isteyen vatandaşlar manzara karşısında şok oldu

Sariyer'den hafta sonunu Büyükada da geçirmek için gelen Harun Danacıoğlu, dallardaki maske ve ıslak mendilleri görünce çok şaşırarak, "İnsanlar ne bileyim cahil herhalde, maske takmışlar ağaçlara; ağaçlara maske takılır mı hiç, düşünce yok insanlarda ne diyeceğimi bilemiyorum. Yazık günah doğayı mahvediyorlar, çöpe atamıyorlar üşeniyorlar." ifadelerini kullanırken insanların sorumsuzluğundan yakınan Mikail Akkurt, "Hastalığın daha çok artmasına neden oluyorlar, çok yanlış yapıyorlar. İnsanlara bir şey anlatamıyorsun, insanlar sorumsuz." dedi.

Ada halkı maskelerin dallara bağlanmasından dolayı isyan etmiş durumda

Altmış yıldır Büyükada da yaşayan Yusuf Kaya, "Çok yanlış yapıyorlar, korona denen şey nefesle yayılıyor. Bu maskeye mikrobunu saçıyor, geliyor buraya bağlıyor. Diğerleri gelip bunun yanında bir şey bağlıyor sonra ona geçecek. O geliyor bağlıyor, öbürü geliyor bağlıyor. Olmaması gereken bir şey bu tabi. Belediye söküyor tekrar bir daha bağlanıyor, ip çekiyorlar; şu iplere kuşlar takılıyor ve ölüyorlar. Buna bir önlem alınması lazım şu ana kadar kimse önlem almadı." derken Avrupa Yakasından gelerek tarihi Aya Yorgi Kilisesini gezmek isteyen Gökçe Yalçın, "Çok kötü bir görüntü sonuçta biz buraya çıkıyoruz tarihi bir yer görüntü çok kötü. Pet şişe ambalajı, maske görmek kötü oluyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaş maske ve pet şişelerle adanın yok olacağını düşünüyor

Kadıköy'den düzenli aralıklarla Büyükada'ya gelen Bilge Şahin, "Şimdi ben her sene adaya ziyarete geliyorum. Bu bağlanan her şeyin adayı yok edeceğini düşünüyorum. Bir de bu sene maskeler eklenmiş; adayı bu şekilde hem yok ederek hem mikroplayarak yaşanmaz bir ada bırakacaklar bize, bu insanları kınıyorum." derken 17 yaşındaki genç Tuana Başak Şahin gelecek nesilleri düşünerek, "Çok saçma, çok çirkin; burası bizden sonra ki nesillere de kalacak. Burası benim bildiğim kadarıyla uzun zamandır var, neden böyle bir şey yapıyorlar, neden yok etmeye çalışıyorlar anlam veremiyorum." diyerek tepkisini dile getirdi.

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Son dakika haberi: İlginç görüntünün adresi Büyükada oldu: Dilek çaputu yerine maske bağladılar

Kaynak: İHA

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