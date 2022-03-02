Son dakika haberi: İKİ BAKANLIĞIN İŞ BİRLİĞİYLE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNDE "ATATÜRK KİTAPLIĞI" KURULACAK

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında sosyal bilimler liselerinde "Atatürk Kitaplığı" kurulmasıyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında 68 ilde bulunan 92 Sosyal Bilimler Lisesi'ne 1000 kitaptan oluşan kütüphane kurulması hedefleniyor.

Bahçelievler'de bulunan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlıkları arasında imzalanan protokole göre 68 ilde bulunan 92 Sosyal Bilimler Lisesi'ne bin kitaptan oluşan "Atatürk Kitaplığı" kurulacak. Kütüphanelerin 29 Ekim 2023'e kadar tamamlanması amaçlanıyor.

BAKAN ERSOY: BİN SEÇKİN ESER İLE BU LİSELERİMİZDE ATATÜRK KİTAPLIĞI KURUYORUZ

İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, binlerce yıllık geçmişe dayanan Türk milletinin içinden çıkmış bir liderdir. O, Türk toplumuna etki etmiş, yön ve şekil vermiş tarihsel bir şahsiyettir. Bu yüzden çağdaş Türkiye'nin siyasal tarihi Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşmiştir. Bir anlamda, son dönem Türk siyasal tarihini iyi anlamak, Atatürk'ün yaşam sürecini ve dönemini, doğru tespitler ışığında iyi analiz etmekle mümkündür" dedi.

Bakan Ersoy, " 68 ilde toplam 92 Sosyal Bilimler Lisesinde gençlerimizi, bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz. Başta Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları olmak üzere Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun yayınlarından oluşan bin adet seçkin eser ile bu liselerimizde Atatürk Kitaplığı kuruyoruz. Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bu yayınlar sayesinde söz konusu alanlarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin bilgi dağarcığını olabildiğince geniş ve derin tutmayı amaçlıyoruz. Genel yaklaşımımız, her zaman olduğu gibi merak eden, araştıran, öğrenen ve öğrenmenin sürekli olduğunu bilerek yeni arayışlar içinde bulunan nesillerin yetişmesine vesile olmaktır" diye konuştu.

BAKAN ÖZER: KİTAP SAYISINI DA 28 MİLYONDA, 50 MİLYONA ÇIKARTTIK

Bakan Ersoy'un ardından kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, " 2021 yılı sonu itibariyle 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okulumuza kütüphane kurduk. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan, 50 milyona çıkarttık. Bugün 68 ilimizde 92 tane sosyal bilimler lisesinin tamamında Atatürk kitaplığı kuracağız. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın yayınlarından en az bin tane kitabın olduğu kitaplığı tüm kütüphanelerimize kazandırmış olacağız." dedi.

29 Ekim'de projeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Özer, "Bu projeyi biraz daha genişletelim. Bizim 92 tane sosyal bilimler lisemiz var ama 9 bin 145 tane lisemiz var. Bu okullarımızın tüm kütüphanelerinde de sizlerin bu yayınlarınızdan bin kitaplık 'Atatürk Kitaplığı'nı kurabilirsek ve bunu da 29 Ekim'e yetiştirebilirsek devasa bir proje gerçekleştirmiş oluruz. Sayın bakanımızın bakışından memnuniyetle dediğini hissediyorum" dedi. Okullaşma oranlarıyla ilgili de konuşan Bakan Özer 20 yılda büyük ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti. Özer, " 81 ilde derslik sayılarımızı 200 binlerden 855 binlere ulaştı. Okullaşma oranlarımız devasa arttı. Okul öncesinde 2000'li yıllarda yüzde 14'ler seviyesindeydi bugün yüzde 90'lar seviyesine ulaştı. Orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'lerden yüzde 90'lara ulaştı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Bakanlar daha sonra açılan kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.