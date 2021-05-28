Son dakika haberi: Gümüşhane'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: Gümüşhane'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Gümüşhane'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gümüşhane'de çimento hammaddesi taşıyan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de çimento hammaddesi taşıyan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bingöl'den Gümüşhane kent merkezine gelen 61 AAH 122 plakalı tır, sabah saatlerinde Bayburt- Gümüşhane karayolunun Arzular Kavşağı'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demirleri aşarak yaklaşık 10 metreden şarampole düştü. Yoldan geçenlerce yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri, sürücü Murat Boyar'a (45) müdahale etti. Sağlık ekipleri kazada sürücü Boyar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Boyar'ın cenazesi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan alınarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: Gümüşhane'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Gümüşhane'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Bingöl'de 'başlık parası' aileler arasında kavgaya neden oldu
Bingöl'de "başlık parası" aileler arasında kavgaya neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Adnan Menderes Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş İlker Kaleli Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Gümüşhane'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:42:26. #1.16#

title