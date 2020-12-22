Son dakika haberi | Görme engelli Orhan Can'a Çerçioğlu'ndan tablet hediyesi
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Son dakika haberi | Görme engelli Orhan Can'a Çerçioğlu'ndan tablet hediyesi

22.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:58
Son dakika haberi | Görme engelli Orhan Can'a Çerçioğlu'ndan tablet hediyesi

Son dakika haberleri: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Aşık Veysel Şatıroğlu Körler Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Bozdoğanlı Orhan Can Baysal'a tablet hediye etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Aşık Veysel Şatıroğlu Körler Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Bozdoğanlı Orhan Can Baysal'a tablet hediye etti.

Korona virüs salgının ardından sosyal hayatta yaşanan kısıtlama eğitim hayatında da yaşandı. İlkokuldan, üniversite düzeyine kadar tüm eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim sistemini yürütmeye başladı. Bu eğitimden yararlanabilmek için öğrencilerin için tablet ve bilgisayar desteğine ihtiyaçları ortaya çıktı. İzmir Aşık Veysel Şatıroğlu Körler Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan ve Bozdoğan'ın Sırma Mahallesi'nde yaşayan Orhan Can Baysal'a yardım elini Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu uzattı. Baysal'a tableti ulaştırılarak eğitime devam etmesi sağlandı.

Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, "Orhan Can kardeşimizin bu mağduriyetinin giderilebilmesi ve eğitimine devam edebilmesi için bizlere her konuda destek olan, bu konuda da destek olacağına inandığımız 'Engellilerin Annesi' Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na durumu ileterek, Orhan Can kardeşimizin tablet ihtiyacının olduğunu belirttik. Kendileri derhal 'bilgiye erişim temel bir insan hakkıdır' diyerek Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına tablet ihtiyacının giderilmesi noktasında talimat vererek kardeşimizin eğitiminin önündeki engeli kaldırmışlardır. Kendilerine bir kez daha Aydın'da engellilerin ne kadar şanslı olduğunu gösterdikleri için şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyoruz" dedi. - AYDIN

Son dakika haberi | Görme engelli Orhan Can'a Çerçioğlu'ndan tablet hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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