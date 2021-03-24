Finlandiya'da yılda 50 bine yakın kadın şiddet kurbanı oluyor

İskandinav ülkesi Finlandiya'da yılda 50 bine yakın kadın cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kalırken, faillerin çoğu ceza almıyor. Her 100 bin kişi başına düşen 0.36'lık cinayet oranıyla Finlandiya, AB üyesi ülkeler içinde kadın cinayetleri bakımından üçüncü sırada yer alıyor.

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan Finlandiya'da kadına yönelik şiddet ülkede büyük bir toplumsal sorun olmayı sürdürüyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yaptığı araştırmalara göre, ülkede her yıl 50 bine yakın kadın cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor ancak faillerin neredeyse tamamı ceza almıyor. Kadınlara yönelik şiddeti araştıran Ulusal Suçluluk Kurbanları Araştırma Kurumu, Finlandiya'da 50 bine yakın kadının her yıl değişik biçimlerde şiddete maruz kaldığını ifade açıkladı. Vakaların sadece yaklaşık yüzde 5'inin polise bildirildiğini belirten kurum, mahkemeye intikal eden kadına şiddet davalarının azının mahkumiyetle sonuçlandığını aktardı.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN FİNLANDİYA'YA SUÇLAMA

Finlandiya'yı cinsel şiddete karşı yeterli önlem almamak ve failleri cezalandırmamakla suçlayan bir diğer kurum ise Uluslararası Af Örgütü. Örgütün Finlandiya merkezi, kadınlara yönelik cinsel şiddet suçlularının yüzde 1'inden daha azının yargı tarafından cezalandırıldığını belirtti.

KADINLAR DAHA DÜŞÜK MAAŞ ALIYOR, IRKÇILIĞA UĞRUYOR

Cinsiyet eşitliği konusunda faaliyet gösteren yaklaşık 40 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Finlandiya Ulusal Kadın Konseyi'nin kadınların sorunlarını belirlemek için yaptığı araştırmaya göre, ülkede 15 yaş ve kadınların yüzde 47'sinin fiziki ya da cinsel şiddete maruz kaldı. Mağdurların üçte biri mevcut veya eski eş ve partnerden şiddet gördüklerini belirtilen raporda kadınların erkeklere kıyasla daha düşük ücretle, genellikle izinde olan kadrolu personelin yerine geçici olarak ve part-time çalışmaya zorlandıkları kaydediliyor. Raporda bu ülkedeki göçmen kadınların neredeyse yarısının ırkçılığa uğradığı ifade ediliyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yapılacak çok şeyin olduğunu belirten Finlandiya Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Eva Biaudet, kadın fakirliği ve kadına yönelik ırkçılığın ortadan kaldırılmasını da mücadele edilmesi gereken diğer alanlar olarak sıralıyor.

Finlandiya Ulusal Kadın Konseyi raporu, ülkedeki en yaygın ikinci cinayet türünün ise mevcut ya da eski partnerler tarafından işlenen kadın cinayetleri olduğuna vurgu yaparken, yapılan AB araştırması da bu ülkenin kadın cinayetleri bakımından AB içindeki en yüksek oranlardan birine sahip olduğunu gösteriyor. Buna göre, 2017 yılında partnerler tarafından işlenen cinayetlerde 100 bin kişi başına düşen 0.36'lık cinayet oranıyla Finlandiya, Romanya ve Kuzey İrlanda'nın ardından üçüncü sırada geliyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı