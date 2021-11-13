Son dakika haberi: Eskişehir'de, Anadolu'da "Bütünleşik bölgesel kalkınma aracı olarak Frigya Jeoparkı" konferansı düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Anadolu'da "Bütünleşik bölgesel kalkınma aracı olarak Frigya Jeoparkı" konferansı düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a böyle bir toplantıyı himayelerine aldıkları için teşekkür etti.

Eskişehir'in söz konusu projeye Kütahya ve Afyonkarahisar ile birlikte çok güzel katkılarda bulunacağını ifade eden Avcı, etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise Frigya Jeoparkı'nın Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir il sınırları içerisinde yüz yıllarca yaşamış bir medeniyetin beşiği olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya ile Anadolu Üniversitesi olarak bu ortak kültürü birlikte tekrar nasıl canlandırırız? Her 3 ilin de kendine ait özellikleri, zenginlikleri ve hazineleri var. Frigya uygarlığı gibi bir medeniyet yüz yıllarca bu topraklarda yaşamış. Bu topraklarda çok güzel hazineler paylaşılacak şeyler var. Jeopark projesi de bunlardan biri. Bunları ortaya çıkarabilecek, bunları dünyanın bir mirası olarak kazandırabilecek bir proje hem de bu 3 ilimizin bir araya gelmesine vesile olacak bir proje olarak düşünüldü."

Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş "Bütünleşik Bölgesel Kalkınmada Jeoparkların Önemi", UNESCO Global Jeoparklar Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş ise "Jeoparklar ve UNESCO Jeoparklar Ağı" konularında bilgi verdi.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda akademisyen katıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet