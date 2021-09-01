Son dakika haberi! Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü
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Son dakika haberi! Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü

Son dakika haberi! Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ZONGULDAK'ta, geçen ay DHA'ya verdiği röportajda 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek 'ölmek istemiyorum' diyen Filiz Adalı (36), dün akşam eşinin sopayla kendisini darbettiğini belirterek, polise başvurdu.

ZONGULDAK'ta, geçen ay DHA'ya verdiği röportajda 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek 'ölmek istemiyorum' diyen Filiz Adalı (36), dün akşam eşinin sopayla kendisini darbettiğini belirterek, polise başvurdu. S.A, gözaltına alındı, başından yaralanan Filiz Adalı hastaneye kaldırıldı.

Geçen temmuz ayında, 19 yıldır evli olduğu ve 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A. hakkında şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikayetçi olan Filiz Adalı, DHA'ya konuşarak "Artık sesimi duyurmak istiyorum. Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum. İsmimin öldürülen kadınlar arasında geçmesini istemiyorum" dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı, S.A.'ya 6 ay uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe kararı verdi. 2 çocuk annesi Filiz Adalı ise, çocuklarının psikolojilerinin bozulması ve il dışına taşınma kararı nedeniyle dilekçeyle mahkemeye başvurarak şikayetinden vazgeçti. S.A. hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı kaldırıldı.

Çocuklarıyla birlikte yaşayan Filiz Adalı, dün akşam ise evinin önünde karşılaştığı eşi S.A. ile tartıştı. İddiaya göre iki tarafın da birbirine karşı hakaretleri sonucunda S.A., sopayla Adalı'nın başına vurdu. Kanlar içinde kalan Adalı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 10 dikiş atılan Adalı, ardından taburcu edildi. S.A. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Filiz Adalı, çocuğunun doğum günü için ilçe merkezinde yaptığı alışverişin ardından eve döndüğünü ve eşiyle karşılaştığını söyledi. Aralarında çıkan tartışmada küfür nedeniyle eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Adalı, sopayla başına vurularak darp edildiğini söyledi. Cumhuriyet başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi! Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü
Son dakika haberi! Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü
Son dakika haberi! Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü
Son dakika haberi! Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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