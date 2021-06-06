Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir şirkette güvenlik amiri olarak çalışan Birol Yıldırım adlı vatandaş, çalışanlarından birinin kavgaya karışması nedeniyle polis karakoluna gitti. Karakolda hayatını kaybeden Yıldırım'ın vefatıyla ilgili Valilik'ten ve Emniyet'ten açıklama geldi. Valilik ve Emniyet'in açıklamasında, "Odada bekletildiği sırada fenalaşan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

Esenyurt'ta meydana gelen olayda güvenlik amiri Birol Yıldırım, çalışanı olan bir güvenlik görevlisinin kavgaya karışması üzerine gözaltına alınıp Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldüğü haberini aldı. Çalışanının durumunu takip etmek amacıyla saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden Yıldırım, iddiaya göre saat 04.00 sıralarında aniden fenalaşıp, hayatını kaybetti. Polis merkezindeki görevliler, Yıldırım'ın 3 çocuğuna vefat haberini verdi.

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izi bulunmadığı bildirilen Yıldırım'ın yakınları ise polisler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile, avukatları aracılığıyla savcılığa verdikleri dilekçede, Birol Yıldırım'ın polisler tarafından darp edildiğini öne sürdü.

İSTANBUL VALİLİĞİ: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanarak, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05062021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikayetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ailenin avukatı Hüseyin Tuzcu, "Savcılık tarafından gerekli tahkikat devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından aldığım bilgi doğrultusunda söylüyorum, müfettiş atanmış, gerekli idari soruşturma yürütülüyor. Ben inanıyorum ki bu devlet, polis teşkilatının içerisinde olan bu tür insanları polis teşkilatı içerisinde tutmayacaktır. Gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı.

Birol Yıldırım'ın çalıştığı şirketin avukatı İrfan Arslan da, 'Bu olayların Türk Polis Teşkilatı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne veya devlete mal edilmemesini istiyoruz. Ancak polis teşkilatının içerisinde çürük elmalar varsa bunların ayıklanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Birol Yıldırım'ın kızı Şeyma Nur Yıldırım ise yaşananlara tepki göstererek, "Benim sadece bir tane babam vardı, o da artık yok. Asla peşini bırakmayacağım dedi. Yıldırım'ın eski eşi Nezaket Portakal ise, Adalet istiyoruz. Üç çocuk yetim kaldı" diye konuştu.

EMNİYET'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Emniyetten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05.06.2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikayetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine sevk edilmiştir.

Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y isimli şahıs da Polis Merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır.

Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y isimli şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı