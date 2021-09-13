ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HURDA SATIP, ARAÇ ALDI

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü, 75 bin kilogram hurda ve alüminyum satarak 15 adet araç, 10 adet kağıt imha makinesi ve 120 adet çeşitli ebatlarda kışlık araç lastiği aldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce alınan yeni araçlar törenle hizmete girdi. Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ihaleyle hurda araç ve malzeme satarak yeni araçların alındığını söyledi. Yeni alınan araçları tanıtan Tuncer, "2021 Haziran ayı itibarıyla başlayıp, Temmuz ayının ilk haftası itibarıyla sona eren, daha önce emniyet bünyesinde bulunan hurda, eski kullanılmaz araçlarımızdan 39 adet ve bunların haricinde hurdaya ayrılan birtakım kullanılmayan malzemelerden kaynaklanan 75 bin kilogramlık alüminyum plaka ve diğer malzemelerle ilgili bir ihale sürecine girdik. Bu ihale neticesinde mübadele ile yapılan değerlendirmede 11 firma ihaleye katıldı. 11 firmanın karşılıklı açık ihale suretiyle yapılan çalışma neticesinde emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet otomobil, 9 adet panelvan tipi araç olmak üzere toplam 15 adet taşıt, 10 adet kağıt imha makinesi, 120 adet de çeşitli ebatlarda kışlık araç lastikleri alınmıştır" dedi.

Törene katılan Vali Okay Memiş de vatandaşları trafik kurallarına uymaları yönünde uyararak "Değerli vatandaşlarıma, Dadaş dadaş kardeşlerime çok teşekkür ediyorum ama özellikle akan trafikte biraz daha dikkatli ve nezaketli davranmaya davet ediyorum. Erzurum'da gördüğüm şey, trafik konusunda biraz eksiklerimiz var. Biz böyle vatandaşımıza hemen ceza kesmek durumunda değiliz, bunu çok istemiyoruz. Valiniz olarak trafik ışıklarında geçen birisi değilim. Acil bir şey yoksa mutlaka trafik işaretlerine uyuyorum. Ama gözlemlediğim şey; biraz daha kurallara uymamız gerektiği yönünde" diye konuştu. Müftü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği törende yeni araçlar hizmete alındı.