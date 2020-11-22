Son dakika haberi... Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi'nin önünde keman dinletisi
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Son dakika haberi... Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi'nin önünde keman dinletisi

22.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:33
Son dakika haberi... Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi'nin önünde keman dinletisi

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen keman dinletisini, "Müziğin gücüyle dünyaya barış ve hoşgörü mesajımızı gönderiyoruz" ifadeleriyle paylaştıCumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev, Ermenistan güçleri...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen keman dinletisini,  "Müziğin gücüyle dünyaya barış ve hoşgörü mesajımızı gönderiyoruz"  ifadeleriyle paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev, Ermenistan güçleri tarafından tahrip edilen Fuzuli Kültür Merkezi'nin yıkılmış duvarları önünde gerçekleştirilen keman dinletisini paylaştı. Hajiyev dinletiyle birlikte yayınladığı mesajında "Ermenistan'ın Fuzuli kentinde tahrip ettiği Kültür Merkezi'nin önündeyiz. Müziğin gücüyle dünyaya barış ve hoşgörü mesajımızı gönderiyoruz. Hayalet kasaba Füzuli, yakında refah ve mutluluğa ev sahipliği yapacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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