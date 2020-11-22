Son dakika haberi... Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi'nin önünde keman dinletisi

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen keman dinletisini, "Müziğin gücüyle dünyaya barış ve hoşgörü mesajımızı gönderiyoruz" ifadeleriyle paylaştıCumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev, Ermenistan güçleri...