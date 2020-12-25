Baskılara dayanamayan Paşinyan'dan istifa sinyali: Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, baskılara daha fazla dayanamadı. 2021 yılında erken seçim yapılmasını isteyen Paşinyan, Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazır olduğunu ifade etti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla Dağlık Karabağ bölgesine başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Erivan yönetimi için "teslim olma" anlamı içeren anlaşmanın ardından Başbakan Nikol Paşinyan, ülkede istenmeyen adam ilan edildi. Muhalefet kanadından gelen baskılara ve protestolara daha fazla dayanamayan Paşinyan, "Halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım" dedi.

ERKEN SEÇİM YAPILMASINI TALEP ETTİ

Dağlık Karabağ'da topraklarının kaybedildiğini savunan muhalefet, Paşinyan'ın istifasını talep ederek protestolarını sürdürüyor. Paşinyan'ın direnmesi üzerine sivil itaatsizlik ilan eden muhalefetin baskısına direnemeyen Paşinyan bugün yaptığı son açıklamada, 2021 yılında erken seçim yapılmasını talep etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paşinyan, "Parlamento ve parlamento dışı tüm güçleri 2021 yılında erken parlamento seçimleri yapılmasına ilişkin istişarelere davet ediyorum" dedi. Açıklamasında muhalefetin üstünde baskı kurması için tüm imkanları kullandığından bahseden Paşinyan, "Muhalefet üzerimde halkın baskısını oluşturmak için medya, finans ve örgütsel tüm imkanlara sahipti" dedi.

"BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU BIRAKMAYA HAZIRIM"

Muhalefetin istifa talebine karşı yine seçimleri işaret eden Paşinyan, "Ben de halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım. Ancak sadece halkın kararı doğrultusunda görevi bırakabilirim" ifadelerini kullanarak halkın güveninin tekrar tesis edilmesi durumunda, bu zor zamanlarda Ermenistan liderliğini sürdürmeye hazır olduğunu aktardı. Paşinyan, "Tüm bu sorunların tek yolu var: Olağanüstü parlamento seçimleri yapmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı