Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Hazar Dağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LN 355 plakalı otomobil ile 06 ET 9986 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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