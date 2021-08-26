Son dakika haberi | Dükkanındaki binlerce malzemeyi tek tek yıkayarak selin izlerini silmeye çalışıyor

Son dakika haberlerine göre BİLAL KAHYAOĞLU/MUHAMMED KAYGIN - Kastamonu'da Bozkurt ilçesinin ardından selden en çok etkilenen İlişi köyünde inşaat malzemeleri satan Yüksel Yılmaz, iş yerinde çamurla kaplanan binlerce malzemeyi tek tek yıkayarak selin izlerini silmeye çalışıyor.

BİLAL KAHYAOĞLU/MUHAMMED KAYGIN - Kastamonu'da Bozkurt ilçesinin ardından selden en çok etkilenen İlişi köyünde inşaat malzemeleri satan Yüksel Yılmaz, iş yerinde çamurla kaplanan binlerce malzemeyi tek tek yıkayarak selin izlerini silmeye çalışıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta etkili olan sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin suyla dolmasına neden oldu. İlçenin denize kıyısı olan İlişi köyünde de sel nedeniyle tüm iş yerlerini su bastı.

İlişi köyünde inşaat malzemeleri satan iş yeri bulunan Yılmaz da sel nedeniyle zarar gören binlerce malzemeyi yıkayarak dükkanını yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Yüksel Yılmaz, AA muhabirine, sel yaşandığı sıralarda Bozkurt ilçesindeki bir fabrikada çalışan damadını almaya gittiğini söyledi.

İlçe sanayisinden çıktığı sırada sel sularını gördüğünü, hızlıca Abana ilçesine doğru gittiğini anlatan Yılmaz, "Küçük bir cami var. Oradan Abana köprüsüne bakayım dedim. Geçebilirsem İlişi'ne geleceğim. Oradan baktım, sel, köprünün üzerini geçiyordu, araçların geçemeyeceği şekle geldi. Yaklaşık 4,5 saat kadar orada kaldım. Çocuklar burada, damat ve oğlu, üçümüz orada kaldık." dedi.

İlişi köyüne gidemediği için dükkanda bulunan oğullarını aradığını ve yüksekte bulunan bir yere geçmelerini istediğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Suların debisi düştükten sonra İlişi'ye gelebildim. Burası komple sular altında kaldı. 2,5 metreye kadar yükselmişti su. Bizim iş yerinin kotu yüksek olduğu için içeriye 1,5 metre kadar su dolmuş. Çamurla birlikte bütün malzemeler zayi oldu. Burada, hırdavat, inşaatlara ne gerekiyorsa tuğla, kiremit, çatı malzemeleri, her türlü nalbur malzemesini bulunduruyorduk. Yaklaşık 4 bin kalem malzeme var. Teker teker yıkayıp temizleyeceğiz."

Dükkanında meydana gelen zararın devlet tarafından karşılanacağını, yıkadığı malzemeleri artık devlet için yıkadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunlar artık devletin malı. Eğer ki biz devletten bir yardım alacaksak, kurtulmuşların tamamı devletin. Ben ne kurtarabilirsem devlete kurtaracağım burada. Buraya askerler geldi, bütün dükkanları ellerinden geldiğince temizlediler. Belediyelerin hepsinden Allah razı olsun, geldiler, gereğini yaptılar ama ben burayı kendi imkanlarımla temizleyeceğimi söyledim. Çünkü çok fazla kalem mevcut. Bunları atamazdım, attığımda devletin malı gitmiş olurdu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu