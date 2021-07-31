Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı

Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de Şile otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce seyir halindeki başka bir araca ardından refüjü aşarak tabela direğine çarptı.

Sancaktepe'de Şile otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce seyir halindeki başka bir araca ardından refüjü aşarak tabela direğine çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisindeki düğüne gittikleri öğrenilen 6 kişiden 5'i ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sancaktepe'de Şile otoyolu Kadıköy istikametindeki kavşakta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjü aşarak tabela direğine çarptı. Diğer araç ise yol kenarına savruldu. Kazada, hafif ticari araç içerisindeki düğüne gittikleri öğrenilen 6 kişilik aileden 5'i ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçlardan yola akan yağ, yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapılarak temizlendi. Araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale döndü. Tabela direğine çarpan otomobil içerisinden çıkan alkol şişelerini bulan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı."DÜĞÜNE GİDİYORLARDI"Olayın görgü tanığı Halil Ceylan, "Biz evde otururken, komşularımız düğüne gidiyorlardı. Aniden bir telefon geldi. Biz kaza yaptık diye. Bizde apar topar gelince, bir araç sürücüsü sarhoşmuş galiba. Bizim komşunun aracına yandan çarpınca ön tekerlekleri falan kopmuş. Öteki araç zaten bariyerlere çıkmıştı. Onları acil, apar topar götürdüler. Arkasından da bizim komşuları götürdüler. Şu an herhangi bir ölü falan yok. Arabalar pert oldu ama önemli değil. Mala gelsin, cana gelmesin. Bizim komşuların sağlık durumları iyiydi ama diğer araçtakilerin durumu onlara göre biraz daha ağırdı. İlk önce onları götürdüler zaten. İki kişi diğer araçta vardı. Bizim komşunun aracında ise 5-6 kişi vardı. Düğüne gidiyorlardı" dedi.

Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı
Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı
Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı
Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı
Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan

Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafı harekete geçirdi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla çektiler
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafı harekete geçirdi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla çektiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Kerem Kamışlı Prens William
Spor Muslera Can Bartu Burak Elmas Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:24:06. #1.16#

title