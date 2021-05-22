Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti

Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Bizans döneminde komutanların karargahı olarak kullanıldığı belirtilen kayadan oyma tarihi yapıyı defineciler tahrip etti.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Bizans döneminde komutanların karargahı olarak kullanıldığı belirtilen kayadan oyma tarihi yapıyı defineciler tahrip etti. Tarihçi Metin Çetin, "Bizans komutanlarının çevreden topladığı vergiler ve baskınlarla elde ettiği hazineler efsanesi dilden dile dolaşarak günümüze kadar abartılarak gelmiştir. Bu fikir doğrultusunda bazı hazine avcıları bölgeyi kazarak, tarihi katliama yol açmaktadır" dedi. 

Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi Tavuklu Bucağı mevkiinde bulunan tek katlı kayadan oyma tarihi yapı, Bizans döneminde komutanlarının karargahı olarak kullanıldı. Bizans döneminden sonra kaderine terk edilen yaklaşık 80 metrekarelik iki girişi bulunan kayadan oyma yapı, zamanla definecilerin talanına uğradı. İki odası bulunan tarihi yapının içine yaklaşık 6 metre derinlikte kuyu kazan defineciler, çıkardıkları molozları diğer odaya doldurdu. Molozlarla doldurulan odaya girişler tamamen kapandı.

Uzun yıllardır ayakta duran yapı, definecilerin elinden kurtarılarak, turizme kazandırılmayı bekliyor. Tarihi yapının son durumunun içler acısı olduğunu belirten tarihçi Metin Çetin, "Bu topraklar M.Ö. 2 bin yılından itibaren insanların yerleşim yeri olarak kullanılmış. Güzel bir barınak oluşturulmuş, korunaklı bir merkezdir. M.Ö. 2 bin yılından günümüze kadar geçen 4 bin yıl boyunca itinayla korunan, bu bölge Bizansların da ilgisini çekmiştir. Merkezi Erdemli köyünde olan medeniyet haline gelmiştir. Erdemli'ye yakın olması dolayısıyla bu bölge Bizans komutanları tarafından askeri üs olarak kullanılmıştır. Bizans komutanlarının çevreden topladığı vergiler ve baskınlarla elde ettiği hazineler efsanesi dilden dile dolaşarak günümüze kadar abartılarak gelmiştir. Bu fikir doğrultusunda bazı hazine avcıları bölgeyi kazarak, tarihi katliama yol açmaktadır. Kayalık bölgelerde yer alan bazı tüneller hazine avcılarının daha da ilgisini çekmektedir. Hatta içeride havasız kalarak, vefat ettikleri de görülmektedir. Tarihi katliama biran evvel son vererek, bu güzelim toprakların kurtarılması bizim milli borcumuzdur" diye konuştu.'BURAYI HİLTİYLE KAZIYORLAR'

Gülbayır Mahalle Muhtarı Ümit Karaca ise definecilerin bölgedeki tarihi yapılara zarar verdiğini kaydederek, "Burası Bizans komutanının karargahıymış. Defineciler 17 yıl önce buraya yakın bir yerde define ararken ölmüşler. Defineciler şimdi de burayı talan etmeye başladı. Her geçen gün buradaki molozlar artıyor. Bu tarihi yerleri tahrip ediyorlar. Yazık, günah. Tarihi yerlerin bu şekilde yok olması insanın zoruna gidiyor. Bu karargahın giriş bölümünü defineciler kazmış. Bu bölgenin turizme kazandırılması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Defineciler burada modernleşmişler. Burayı hiltiyle kazıyorlar. Yerin 6-7 metre altına inerek, sağ tarafa doğru gitmeye başlamışlar. Maalesef burayı çok tahrip etmişler" ifadelerini kullandı.


- Kayseri
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis
Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Necati Şaşmaz İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Defineciler, Bizans döneminde karargah olarak kullanılan yapıyı tahrip etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 12:44:30. #1.16#

title