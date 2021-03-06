Son dakika haberi! Danimarka Başbakanı Frederiksen, Kovid-19'a karşı aşı üretiminin yavaş ilerlediği konusunda Merkel ile hemfikir

Son dakika haberlerine göre Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Frederiksen, Danimarka'da Kovid-19'a karşı ilk aşıyı olanların sayısının yarım milyonu geçtiğini ve bunun iyi bir haber olduğunu ancak aşı üretiminin çok yavaş ilerlediğini belirtti.

Aşı üretiminin hızlanması için çalışmalarını sürdüğünü aktaran Frederiksen, Almanya Başbakanı Merkel ile aşı üretiminin yavaş ilerlediği konusunu uzunca görüştüklerini söyledi.

Aşı üretiminin yavaş ilerlediği ve harekete geçme zamanı olduğu görüşünde Merkel ile hemfikir olduklarının altını çizen Frederiksen, aşıların doğru ve yararlı olduğunu ancak üretim kapasitesinin yeterli hızda olmadığını vurguladı.

"Üretimin yetişmemesinden dolayı, vatandaşlarımızı istediğimiz hızda aşılayamayacağımız bir duruma düşmememiz için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullanan Frederiksen, kendisiyle aynı görüşte olan Avrupa Birliği (AB) ve dışından ülkelerle fırsatları görüşmeye devam edeceğini aktardı.

AB'de yaşanan aşı dağıtımı ve tedarik sorunu nedeniyle aşılama temposunu istediği gibi yürütemeyen Danimarka'da Başbakan Frederiksen, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile 4 Mart'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ziyaret etmişti.

İsrail, Avusturya ve Danimarka, Kovid-19'a karşı ilaç geliştirmek için ortak araştırma yapma ve aşı üretimi konularında iş birliğine gitme kararı almıştı.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka'da Devlet Serum Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlarına göre, 27 Aralık 2020'den bu yana 512 bin 731 kişi Kovid-19'a karşı ilk aşıyı olurken, aşılama süreci tamamlananların sayısı ise 195 bin 193 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak