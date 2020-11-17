Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti

17.11.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile anne ve babasını kabul etti. Görüşmede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i anne ve babaları ile birlikte kabul etti. Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani de bulundu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ömer ve Fatma Evrensel çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrılmıştı.

Görüşmeden paylaşılan fotoğraflar:


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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