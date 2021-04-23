Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı
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Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı

Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı
Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MERSİN'in Anamur ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına katılan çocuklar, dünyayı koronavirüsün son bulması için dileklerinin yazılı olduğu dövizleri taşıyan siyah uçan balonları gökyüzüne bıraktı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına katılan çocuklar, dünyayı koronavirüsün son bulması için dileklerinin yazılı olduğu dövizleri taşıyan siyah uçan balonları gökyüzüne bıraktı.

İlçedeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ?Bahçe Mahallesi'ndeki apartman sakinleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bahçelerinde kutladı. Belediye ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uyarak çocukları üstü açık otobüse bindirip, ilçe turu attırdı. Çocuklar, "Yaşasın 23 Nisan. Korona, git dünyamızdan" dileklerinin yazılı olduğu dövizleri siyah uçan balonlarla gökyüzüne bıraktı. 

Etkinliğe katılan öğretmen Halide Kaşka, "Çocuklarımız, küçük kalplere geleceği emanet eden bir lidere sahip oldukları için çok şanslılar. Dilerim bir sonraki 23 Nisan'da, kol kola sokaklar da, el ele gönüllerince bayramlarını kutlarlar. Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. 

 


Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı
Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı
Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı
Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı
Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı
Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı
Son dakika haberi: Çocuklar, koronavirüsün son bulması için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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