Son dakika haberi | Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

03.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:32
Son dakika haberi | Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Son dakika haber: Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamayı planladığını açıkladı.

Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamayı planladığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ülkesinin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) gelişmekte olan ülkelerdeki Kovid-19 aşı açığının kapatılması yönündeki talebini karşılayacağını ve gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca "İmkan sahibi uluslararası toplumun harekete geçmesini, somut eylem yoluyla COVAX'ı ve Dünya Sağlık Örgütünün çalışmasını desteklemesini, gelişmekte olan ülkelerin aşıları zamanında elde etmesine yardımda bulunmasını ve uluslararası toplumun yakın tarihte salgını yenmesine katkı sunmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çin, halihazırda gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 aşılarından büyük miktarlarda gönderdi. DSÖ'nün Çin aşılarının acil kullanımını onaylamak için yürüttüğü değerlendirme süreci devam ediyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX)

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Yıldız Tilbe Jason Statham Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:36:08. #1.15#
title