Son dakika haberi... Çin 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi
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Son dakika haberi... Çin 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi

14.01.2021 07:28 | Son Güncelleme: 14.01.2021 07:32
Son dakika haberi... Çin 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi

Son dakika haber... Çin Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm bildirdi.

Çin Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm bildirdi.

Salgının çıkış noktası Çin'de Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi. Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Bunun Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

DSÖ UZMANLARI BUGÜN ÇİN'E GELECEK

Dünya Sağlıık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyetin, virüsün kaynağını araştırmak üzere bugün Çin'e gelmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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