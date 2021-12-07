Son dakika haberi... CHP'li Kaya, ekonomik kurtuluş için bilimsel eğitim çağrısında bulundu

ANKARA (AA) - CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eğitimin sağlıklı ve bilimsel bir noktaya evrilmesinin ekonomik alanda da kurtuluşu sağlayacağını belirtti.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de bütçe görüşmelerin başladığını anımsattı.

Bütçenin enflasyon ve kur farkı nedeniyle anlamsız hale geldiğini ileri süren Kaya, "Çünkü Milli Eğitim Bakanlığının bu bütçe rakamlarıyla yatırım yapması mümkün değildir" dedi.

Kaya, enflasyon ve kur artışlarından en çok inşaat sektörünün etkilendiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sadece Ankara için 2022 yılında 70 okul yapacaklarını açıkladı. Ankara'da tamamlanmamış 56 okul var. 2019 yılında teslim almanız gereken ve halen teslim alamadığınız okulları bir teslim alın." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının bütçesiyle okul ve derslik yapılamayacağını savunan Kaya, öğretmen açığının da derinleşeceğini ileri sürdü.

Kaya, ülkenin kurtuluşunun eğitimde olduğunu vurgulayarak, "Eğitimin sağlıklı ve bilimsel bir noktaya evrilmesi demek, ekonomik alanda da kurtuluşumuzu sağlamak demektir. Eğitimde sorunu çözmek isteyen siyasal iktidarın birinci vazifesi, tüm eğitim çağına gelmiş çocuklar için eşitlik temeli içerisinde olanakları da sağlayarak parasız, laik demokratik eğitim anlayışını hayata geçirmektir." diye konuştu.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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