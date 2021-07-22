Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan G20'de "iklim değişikliği ile topyekun mücadele" çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan G20'de "iklim değişikliği ile topyekun mücadele" çağrısı Açıklaması

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan G20'de 'iklim değişikliği ile topyekun mücadele' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G20 ülkelerine iklim değişikliğine ilişkin çağrıda bulunarak, "Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G20 ülkelerine iklim değişikliğine ilişkin çağrıda bulunarak, "Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fakat bu mücadeleyi bir ülke tek başına sürdüremez. İklim değişikliği ve kirlilik sınır tanımıyor. Bu nedenle iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadelede topyekun hareket etmek zorundayız." dedi.

Bakan Kurum, İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen "G20 Çevre Bakanları ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Kurum, toplantının "Koruma ve Yönetme için Doğal Bir Sermaye" başlıklı birinci oturumunda yaptığı konuşmaya İtalya'nın dönem başkanlığında ve ev sahipliğindeki toplantıların dünya için güzel sonuçlar getirmesini ve İtalya hükümetine çalışmalarında başarılar dileyerek başladı.

Bugün dünyanın farklı bölgelerinde, kirlilik, doğal kaynakların tükenmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, çölleşme, iklim değişikliği gibi çevre sorunları olduğunu belirten Kurum, bu sorunlardan sadece biri olan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ise artık daha sık maruz kaldıklarını söyledi.

Kurum, birkaç gün önce Doğu Karadeniz bölgesinde Rize'de olduklarını, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan aşırı yağışlarla meydana gelen sel ve heyelan sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Kurum, bir haftayı vatandaşların acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için bölgede geçirdiklerini ifade etti.

Benzer şekilde başta Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika olmak üzere, Batı Avrupa ülkelerinde yaşanan ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen afetler sonucu yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Kurum, "Bu vesilesiyle mevkidaşlarıma, hayatlarını kaybeden vatandaşları için duyduğumuz üzüntüyü ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Haber alamadığımız vatandaşların en kısa sürede bulunmalarını ve ailelerine kavuşmalarını temenni ediyorum." dedi.

"Türkiye olarak, biyolojik çeşitliliğimizi korumaya yönelik bilimsel araştırmalar yürütüyoruz"

İklim değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, "Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fakat bu mücadeleyi bir ülke tek başına sürdüremez. İklim değişikliği ve kirlilik sınır tanımıyor. Bu nedenle iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadelede topyekun hareket etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Çevre sorunlarıyla mücadelede önemli hususlardan birinin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı olduğunu, temiz su kaynaklarına ihtiyacın her geçen gün artarken, arıtılmış atık suların yeniden kullanımının büyük bir önem kazandığını belirten Kurum, bu kapsamda su ve atık su yönetimi politikalarının AB'ye katılım süreci, nüfus artışı, sanayileşme, şehirleşme ve küresel gelişmeler neticesinde geliştirildiğinin altını çizdi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Mavi hareketimizle su kaynaklarımızı korumaya, su kirliliğini önlenmeye ve su tüketiminin azaltılmasına yönelik önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada, dünyada alarm verici seviyelere ulaşan biyolojik çeşitlilik kaybına dair çalışmalarımıza da değinmek isterim. Türkiye olarak, biyolojik çeşitliliğimizi korumaya yönelik bilimsel araştırmalar yürütüyoruz.

Korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 11'e çıkararak bu alanlarda yaşayan canlı cansız tüm varlıklarımızı, akarsularımızı, kirlenme tehlikesinden, yok olma tehlikesinden kurtardık. Bu oranı, OECD ortalaması olan yüzde 17'ye ve daha da üzerine çıkarmak için çalışmalarımız ise devam ediyor. Millet bahçeleriyle korunan alanlarımızı birbirine bağlıyor, ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. Böylece habitatlar arası bağlantıların kopmamasını sağlayarak biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve başkanlığını iki yıl için üstleneceğiz. Türkiye, bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı yolunda atılacak adımlarda öncü bir rol oynayacaktır."

Toplantıda, Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli
ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
S-400 krizi tırmanıyor! ABD yine Türkiye'yi tehdit etti
S-400 krizi tırmanıyor! ABD yine Türkiye'yi tehdit etti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Yener Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Arda Turan Aytaç Kara Metin Oktay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan G20'de "iklim değişikliği ile topyekun mücadele" çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 17:08:34. #1.16#

title