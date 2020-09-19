Son dakika haberi... Çeşme'de dayak yediğini söyleyen top model koronavirüse yakalanmış
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Son dakika haberi... Çeşme'de dayak yediğini söyleyen top model koronavirüse yakalanmış

Son dakika haberi... İZMİR'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de darp edildiği iddiasıyla gündeme gelen Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından Covid- 19'a yakalandığını açıkladı.

Son dakika haberi... Çeşme'de dayak yediğini söyleyen top model koronavirüse yakalanmış
19.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:23

İZMİR'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de darp edildiği iddiasıyla gündeme gelen Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından Covid- 19'a yakalandığını açıkladı.

Ukraynalı ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de 31 Temmuz'da gittiği beach club'ın otoparkında güvenlik görevlileri tarafından darbedildiği iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Kyryliuk, darp edilmiş yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte bu haberi duyurdu. Bunun üzerine güvenlik güçleri Kyryliuk, erkek arkadaşı ve saldırıyı yaptığı öne sürülen kişinin ifadesini aldı. Kyryliuk'ü darp ettiği öne sürülen güvenlik görevlisi ise iddiaları kabul etmedi. Kentte tatilini tamamlayan Kyryliuk ve erkek arkadaşı ise, Ukrayna'nın Kiev kentine döndü. Daria Kyryliuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid- 19'a yakalandığını şu sözlerle açıkladı:

"Koronavirüs erkek arkadaşımla beni geçmedi. 2 hafta boyunca İstanbul'da bir otelin izole katında oturarak mahsur kaldık. İnsanlarla temas kurmadık, çarşaflarımızı değiştirdik ve tek kullanımlık kaplarda kapının altına yiyecek getirdik. Çok şanslıydım çünkü hiçbir semptomum yoktu. Kokuları ayırt edebiliyordum, kendimi normal hissettim ve maksimum sıcaklık 37'ydi. Erkek arkadaşımın kötü sağlığı olmasaydı hasta olduğumu bile fark etmezdim. Neyse ki, her şey iyi bitti ve zaten Kiev'de evdeyim"

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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Kadir ÖZEN
Kadir ÖZEN
DHA Editörü
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