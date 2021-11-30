Son dakika haberi! Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini öldürdü; 'Kazayla oldu' dedi

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da hakkında 'uzaklaştırma' kararı olmasına karşın, çatıdan balkona atlayıp girdiği evde, eşi Ebru Gürcan'ı (34) kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan 'ın (40) yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Necati Gürcan, "Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu" dedi.

Olay, eylül ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 6. Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli Kavga ettiği eşi Necati Gürcan hakkında mahkemeden 'uzaklaştırma' kararı aldırdı. Ancak karara rağmen Necati Gürcan, çatıdan evin balkonuna atlayarak içeri girdi. Burada çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Necati Gürcan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını, kızlarının gözü önünde eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan, kanlar içinde yere yığıldı. Necati Gürcan, bu kez de bıçağı eşinin koluna ve kalçasına sapladı.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesine, eksik evrakların beklenmesine ve sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.