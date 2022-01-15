Son dakika haberi: CARETTA YUVALANMA ALANINDAKİ 'ÇARDAK' TATİLİNE YIKIM KARARI

Son dakika haberlerine göre TURİZM kenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki Kumköy Sahili'nde yaz tatilini geçirmek için bölgede yaşayanların kurduğu çardak ve obalar, sahilin caretta caretta üreme alanı olması nedeniyle 26 Ocak'ta yıkılacak.

ANTALYA (DHA) - TURİZM kenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki Kumköy Sahili'nde yaz tatilini geçirmek için bölgede yaşayanların kurduğu çardak ve obalar, sahilin caretta caretta üreme alanı olması nedeniyle 26 Ocak'ta yıkılacak.

Antalya'nın Aksu ilçesi sınırlarındaki yaklaşık 1.5 kilometrelik Kumköy Sahili, Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçen yıl mart ayında nesli tükenme tehlikesindeki caretta carettaların yuvalanma alanı olarak ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçesindeki binlerce vatandaşın yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda da barakalar ile çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy Sahili ile ilgili geçen günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım kararı aldı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de çardak ve baraka kuran bölge halkıyla görüşme yaparak, bakanlık kararını uygulamak zorunda olduğunu anlattı. Ayrıca Kumköy Sahili girişine yıkım kararını belirten tabela yerleştirildi. Tabelada, alanın 1'nci derece doğal sit alanı olduğuna dikkat çekilirken, 26 Ocak saat 09.30'da barakaların yıkılacağı bilgisi yer aldı.

Başkan Şahin, bakanlıktan gelen kararın üzerine yapabilecek bir şey olmadığını ve belirtilen tarihte kaçak yapıların yıkılacağını söyledi.

Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya ise Alanla ilgili yeni bir projemiz var. Bizler burada caretta carettaları koruyoruz. Bu yapıların yıkılıp yerine tek tip içerisinde tuvalet ile sosyal alan olan halk plajı yapılmasını istiyoruz dedi.