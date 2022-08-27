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Son Dakika | ÇANAKKALE - "Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi

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Son dakika gündem haberi: Çanakkale'de 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan, Kızılay'ın savaşta yaralanan askerleri ve sağlık personelini taşıyan Halep Vapuru'nu ve şehit olan askerleri anmak için "Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Çanakkale'de 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan, Kızılay'ın savaşta yaralanan askerleri ve sağlık personelini taşıyan Halep Vapuru'nu ve şehit olan askerleri anmak için "Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Türk Kızılayın 200 gönüllüsüyle 107 yıl önce yaşanan elim hadiseye yönelik vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Golf Çay Bahçesi önünden başlayarak İskele Meydanı'na kadar meşale yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Türkiye Kızılay Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erdoğan Madak, Türk Kızılay yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü gençler katıldı.

Meşale yürüyüşünün ardından Tarihi Yarımada'daki Kilitbahir köyündeki Türk Kızılayı Ağadere Müzesi'nde tören düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

Burada bir anının, bir hatıranın ve büyük bir destanın hikayesi önünde saygı duruşunda bulunmaya geldiklerini belirten Kınık, "Bu millet var olduğu günden bu yana, İslam'a ram olduğu günden bu yana bitmeyen merhamet ve şefkat hürmetine, nöbetin en çetin cephesinde, nöbetin kanıyla canıyla tutulduğu yerde, Kızılaycıların nöbetini devralmak için buradayız. Bu nöbetin hiç bitmediğini ve hiç bitmeyeceğini kıyamete dek insanlık için bu cephelerin boş kalmayacağını dünya aleme anlatmak için buradayız." dedi.

Türk Kızılay yöneticileri ve gönüllüleri, Kızılay Ağadere Müzesi bahçesine kurulan çadırlarda şehitlik nöbeti tuttu.

Etkinliğin yarın yapılacak bölümünde ise Kızılay Ağadere Müzesi'nden Akbaş Şehitliğine kadar "Kahramanların İzinden Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Daha sonra 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan Halep Vapuru'na anı dalışı yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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