Son dakika haberi: Can Dündar ve eşine dava açıldı, iddianame hazırlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, villalarının hazine arazisi ile devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatıldıktan sonra yakalama kararı çıkarılan gazeteci Can Dündar ve eşi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılıkça Dündar çifti hakkında '2863 sayılı kanuna muhalefet' ve 'İmar kirliliğine neden olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce, Can- Dilek Dündar çiftine ait 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon TL değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanakta, "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır" denildi.

15 GÜN İÇİNDE TAHLİYE ETMELERİ İSTENDİBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. İstanbul'daki adrese gönderilen ihbarnamede, 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi. Dündar çiftine 148 bin 144 TL ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği ileri sürüldü.DÜNDAR, YIKIM İÇİN 2 İŞÇİ GÖNDERDİCan Dündar, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkım işlemi geçen 11 Haziran'da tamamlandı. Villadaki kaçak havuza ait betonun kırılıp içinin doldurulduğu görüldü. İçi molozla doldurulan havuzun toprak ile kapatıldığı fotoğraf karelerine yansıdı.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hakimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar ve Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emrinde Dündar çiftine isnat edilen fiilin 'Ormana tarla açma' olduğu öğrenilirken, suç tarihi de 11 Mayıs 2020 olarak kayıtlara geçti.ORMAN ALANINI İŞGAL EDEN CAN DÜNDAR VE EŞİNE DAVABodrum Cumhuriyet Basşavcılığı'nca Can Dündar ve eşi Dilek Dündar hakkında iddianame düzenlendi.Hazırlanan iddianamede, Can Dündar ve eşi Dilek Dündar hakkında orman alanını işgal ettiği ve orman alanından faydalandığı iddiasıyla Bodrum Orman İşletme Şefliği'nin 12 Mayıs tarihli suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 6831 sayılı 93/1 maddesiyle sayılan bu suçun seri muhakeme usulüne tabi olması nedeniyle bu suç açısından tefrik kararı verildiği belirtildi.İddianamede, Dündar çiftine ait Bodrum Kumbahçe'deki 3'üncü Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan taşınmazda Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yaptığı kontrollerde şüphelilerim ruhsatsız ve kaçak olarak ilave kapalı alanlar yaptığının tespit edildiği kaydedildi. 21 Mayıs tarihli Yapı Tatil Zaptı ile durumun tutanak altına alınarak yapının mühürlendiği ifade edildi.Hakkında birçok yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'ın ve eşi Dilek Dündar'ın ifadesinin alınamadığı kaydedilen iddianamede, şüphelilerin haklarında Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheliler tarafından yapılan kaçak yapıların Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun kararınca sit alanı içerisinde kaldığı, şüphelilerin izin almaksızın inşai faaliyette bulunarak suç işledikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Can Dündar ve Dilek Dündar'ın '2863 sayılı kanuna muhalefet' ve 'İmar kirliliğine neden olmak' suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

