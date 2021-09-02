Son dakika haberi! Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı
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Son dakika haberi! Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı

Son dakika haberi! Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te büyük bir başarıya imza atarak, iki ayrı kategoride 3 projeyle finale kaldı.

2 ayrı kategoride, 3 ayrı projeyle finalist oldular

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri Berrin Aydemir ve Beyza Doğan'ın kurduğu 'e# team' isimli takım, 'İngilizce sevdirme' projesiyle eğitim teknolojileri kategorisinde 9 bin 875 başvuru arasından 22. sırada finale adını yazdırdı. Proje, blok tabanlı kodlama programı olan Scratch kullanılarak 2. sınıf İngilizce dersi ve kazanımlarına uygun İngilizce öğrenimini sevdirmek, kolaylaştırmak ve kelime öğreniminin kalıcılığını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir eğitsel oyun olarak ön plana çıkıyor.

Great Lake Fighters başarıdan başarıya koşuyor

Adını pek çok başarı hikayesine konu eden Bilgi Evleri Great Lake Fighters takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi Kategorisi'nde 16 bin 340 başvuru arasından 88 puanla 27. sırada yer alarak, finale kaldı. Great Lake Fighters, enkaz altında kalan canlıların seslerini algılayarak arama kurtarma ekiplerine konumlarının bildirilmesini sağlayan bir mekanizma tasarladı. Projenin amacı ise, enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin normalde duyamayacakları ses frekanslarını duyulabilir yapmak, depremlerde oluşan can kayıplarını en aza indirmek.

21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencilerinden Ege Sehlikoğlu ise İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetim Kategorisi'nde geliştirdiği ani kurulan çadır kentlerde asayişin sağlanabilmesi adına bölgeyi aydınlatacak, enerjisini rüzgar ve güneşten alan bağımsız taşınım uygulanabilecek bir aydınlatma sistemi projesiyle 85 puanla 58. sırada finale katılmaya hak kazandı.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin bu yıl finalist olarak yarışacakları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haberi! Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı
Son dakika haberi! Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı
Son dakika haberi! Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı
Son dakika haberi! Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı
Son dakika haberi! Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi 3 ayrı projeyle, TEKNOFEST'te finale kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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