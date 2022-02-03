Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde taşmaya başlayan Kocabaş Çayı, dere yatağında park halinde bulunan araçları içine aldı. Suyun debisinin yükselmesiyle birlikte arabalar sürüklenmeye başladı.

GECE BOYUNCA ANONS YAPILDI

Biga Belediyesi'nden gece boyunca yapılan anons ile Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin çalışmasıyla çay kenarına park edilen araçlar kaldırılmaya çalışıldı.

BELEDİYEDEN UYARI GELDİ

Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kocabaş Çayı'nın su seviyesinde yaşanan artış sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından riskli bölgelerden uzak durmaları önemle rica olunur" denildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yaşanan taşkında can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgedeki araçları çayın içinden çıkartma çalışmaları sürüyor.

İşte ilçeden gelen fotoğraflar;