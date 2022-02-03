Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde taşan Kocabaş Çayı'nın sürüklediği araçlar vinç ve kurtarıcılar yardımıyla sudan çıkartılıyor.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde taşmaya başlayan Kocabaş Çayı, dere yatağında park halinde bulunan araçları içine aldı. Suyun debisinin yükselmesiyle birlikte arabalar sürüklenmeye başladı.

Biga Belediyesi'nden gece boyunca yapılan anons ile Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin çalışmasıyla çay kenarına park edilen araçlar kaldırılmaya çalışıldı.

Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kocabaş Çayı'nın su seviyesinde yaşanan artış sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından riskli bölgelerden uzak durmaları önemle rica olunur" denildi.

Yaşanan taşkında can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgedeki araçları çayın içinden çıkartma çalışmaları sürüyor.

İşte ilçeden gelen fotoğraflar;

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

Son dakika haberi | Biga'da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çanakkale, Kocabaş, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title