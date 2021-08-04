Son dakika haberi... Beyrut'ta patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 218 kişi anıldı
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Son dakika haberi... Beyrut'ta patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 218 kişi anıldı

Son dakika haberi... Beyrut'ta patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 218 kişi anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlamanın üzerinden bir yıl geçti.

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlamanın üzerinden bir yıl geçti. Patlamada hayatını kaybeden 218 kişi Lübnan Güvenlik Güçleri'in düzenlediği törenle anıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020 tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu facia yaşanmıştı. Limanda meydana gelen şiddetli patlamada 218 kişi hayatını kaybetmiş, en az 150 kişi patlamanın ardından sakatlanmış toplam 7 bin kişi yaralanmıştı. Faciada 77 bin ev yıkılırken 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı.

Patlamanın yıl dönümünde Lübnan Güvenlik Güçleri Beyrut Limanı'nın meydanında anma töreni düzenledi. Tören kapsamında güvenlik güçleri, ellerinde güllerle yürüyüş düzenledi. Güvenlik güçleri Beyrut Limanı'ndaki Şehitler Anıtı'na gül bıraktı.

Son verilere göre patlama su, kanalizasyon ve belediye hizmetlerinde toplam 390 ila 475 milyon ABD doları hasar meydana geldi. Beyrut'taki özel işletmelerin yüzde 56'sı ise olumsuz etkilendi. Patlama ülkedeki ekonomik sorunların da artmasına neden oldu. Yüzlerce Lübnanlı işsiz kalırken ülkede yoksulluk oranı da arttı, alım gücü düştü. Petrol ve ilaç başta olmak üzere pek çok ürünlerin kıtlığı yaşanıyor.

Patlamanın tarihinden bu yana ekonomik ve siyasi sorunlar şiddetleniyor. Ülkede siyasi problemler ve hükümet krizi devam ederken hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları için adalet arayışı da devam ediyor. Halk, hükümet kuramayan Saad Hariri'nin görevden çekilmesinin ardından, göreve gelen Lübnan eski Başbakanı milyarder Necip Mikati'nin ülkedeki problemler için hükümeti kurarak çözüm bulmasını bekliyor. - BEYRUT

Son dakika haberi... Beyrut'ta patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 218 kişi anıldı
Son dakika haberi... Beyrut'ta patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 218 kişi anıldı
Son dakika haberi... Beyrut'ta patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 218 kişi anıldı
Son dakika haberi... Beyrut'ta patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 218 kişi anıldı
Son dakika haberi... Beyrut'ta patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 218 kişi anıldı
Son dakika haberi... Beyrut'ta patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 218 kişi anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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