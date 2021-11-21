Son dakika haber... Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli düzenlendi

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli düzenlendi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız : "Savaşlarda en çok zararı gören, en büyük tahribatı gören çocuklar"

İSTANBUL - Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli düzenledi.

Panelde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Savaşlarda en çok zararı gören, en büyük tahribatı gören çocuklar" dedi.

Dünya çocuk hakları günü kapsamında sağlık, beslenme, eğitim ve korunma gibi temel haklarından mahrum kalmış milyonlarca çocuğun farkındalığını artırmak ve onlara yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi ve Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği işbirliğinde düzenlenen panele, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve pek çok davetli katıldı.

"Daha adil bir dünya bırakmanın gayreti içerisinde olacağız"

Panelde konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu topraklar zengin ve bereketli topraklardır. Maddi, manevi enerji deposudur insanlığın ve bizler hep birlikte bu topraklarda bir ve beraber olmanın, kardeş olmanın ve çocuklarımıza bu toprağın çocukları olarak daha iyi bir gelecek, daha adil bir dünya bırakmanın gayreti içerisinde olacağız. Bugün dünyanın mevcut yönetim sistemi adaletsizlik, az önce Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, gelir dağılımındaki adaletsizlik, dünyanın 5 ülkesinin tamamen kendi menfaatleri doğrultusunda dünyayı çekip çevirmeleri ve çocukların yaşadıkları dramlar, adaletsizlikler hatta zulümler, bütün insanlığın önünde bir sorun olarak duruyor. Bugün panelimizde farklı yönleriyle analistlerimiz bu konuyu işleyecekler" dedi.

"Savaşlarda en çok zararı gören, en büyük tahribatı gören çocuklar"

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız konuşmasının devamında, "Savaşlarda en çok zararı gören, en büyük tahribatı gören çocuklar. Aynı şekilde hemen yanı başımızdaki bir göçte, mülteciler sorununda onların barınması, eğitimi gibi en önemli konularda yine en büyük sorun teşkil eden çocuklarımız. Bizler Beyoğlu Belediyesi olarak işte bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ses ve sözü biraz daha yükseltelim istiyorum. O bakımdan bütün Beyoğlu'ndaki çalışmalarımızın merkezine çocuklarımızı, gençlerimizi yerleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çocuklar için 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' anlayışıyla bugün düzenleyeceğimiz bu sempozyumun, panelimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.