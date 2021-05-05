Son dakika haberi: BESLEDİĞİ YAVRU KÖPEKLERDEN BİRİNİ ÖLÜ BULUNCA YIKILDI

Son dakika gündem haberi... Antalya'da hayvansever Yasemin Tareen, beslediği 7 yavru köpekten birini ölü bulunurken, biri de kayboldu.

Antalya'da hayvansever Yasemin Tareen, beslediği 7 yavru köpekten birini ölü bulunurken, biri de kayboldu.

Yaşananlara tepki gösteren Tareen, "Köpekleri büyük ihtimalle zehirlediler. Otopsiye gönderdim. Sonuç tahmin ettiğim gibi çıkarsa civardaki tüm evleri polis eşliğinde ziyaret edeceğim" dedi.

ABD'de büyüyen ve daha sonra Antalya'nın Muratpaşa ilçesine yerleşen hayvansever Yasemin Tareen, her gün kilometrelerce yol gelip Aksu ilçesindeki ormanlık alanda bulunan yaklaşık 25 sokak hayvanının yiyecek ve su ihtiyacını gideriyor. Kimseden yardım almadan kendi imkanları ile hayvanları besleyen Yasemin Tareen, önceki gün elleriyle beslediği 7 yavru hayvandan birini ölü buldu. Bir hayvanın da kayıp olduğunu söyleyen Tareen, birinin veya birilerinin hayvanları zehirlediğinden şüpheleniyor.

Çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini, sokak hayvanlarının durumunun içler acısı olduğunu görünce, kendisini tamamen sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımına adadığını belirten Yasemin Tareen, "Lara bölgesinde oturmama rağmen hemen her gün 20 kilometre uzaktaki Aksu ilçesine giderek ormanlık alandaki hayvanları besliyorum. Burada beslediğim köpekle birlikte 7 de yavru vardı. Ben genellikle her gün gelirim. Geçen gün gelmemiştim ve köpekleri zehirlemişler. Yavruların birini ölü buldum. Biri de canlı veya ölü bulamadım. 5 yavru kaldı" dedi.

Tarım İl Müdürlüğü'nden ekiplerin geldiğini ve köpek ölüsünü götürdüklerini sözlerine ekleyen Yasemin Tareen, "Otopsisi yapılacak. Zehirlenme ihtimali çok yüksek. Bu işin peşini bırakmayacağım. Otopsi raporu geldikten sonra bu bölgedeki evleri polis eşliğinde ziyaret edeceğim. Bu bir cinayettir. Hayvanlar mal değildir. Onlar da candır. Onların da yaşam hakkı var. Bu zehiri kim attıysa ki onu bulsam da bulmasam da Allah onun cezasını verecektir. Bulursam yasalar karşısında hesap soracağım. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Lütfen hayvan yasasını yürürlüğe koyun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı