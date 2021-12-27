Son dakika haberi: Başkan Yılmaz patlamada harap olan evi yapma sözü verdi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçesi'ne bağlı Kocaavşar Mahallesi'nde meydana gelen patlamada evleri zarar gören Eroğul ailesine yeni ev, aynı olayda motosikleti yanan Mehmet Emin Kaçar adlı gence de yeni motosiklet sözü verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçesi Kocaavşar Mahallesi'nde gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşanan mahalleyi ziyaret etti. Patlama sonucu kullanılamaz hale gelen evin sahibi Celal Eroğul'unun evinde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak evi yeniden inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Ayrıca patlama sonucu hasar oluşan çevredeki ev ve dam sahiplerine de geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yılmaz, motosikleti yanan Mehmet Emin Kaçar adlı gence ise yeni motosiklet alacağının sözünü verdi.

Üç gün önce Kocaavşar Mahallesi'nde Celal Eroğul'a ait evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş, olayda yaralanan Celal Eroğul'un eşi Refiye Eroğul ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Patlamada çevredeki 10 binada ise hasar oluşmuştu. Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak evi zarar gören vatandaşların zararlarının giderileceğini söyledi. Başkan Yılmaz, daha sonra mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek, "Kocaavşar Mahallesi'nde yaraları en kısa sürede saracağız. Ekiplerimiz şu anda enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerimiz rahat olsun, biz her zaman yanlarındayız. Hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - BALIKESİR