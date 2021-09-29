BALIKESİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki süreçte elektronik genel kurullar yapılabilme düzenlemesini getiriyoruz ve artık elektronik genel kurullar yapılabilecek. Yine tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi gibi konular bizim devam eden çalışmalarımız arasındadır." dedi.

Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri Programı'nda, özellikle son yıllarda yaşanılan afetler ve bilhassa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, sivil toplum alanının önemini tekrar gözler önüne serdiğini söyledi.

Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, arama kurtarma gibi birimlerin, olası büyük bir afet ve acil durumda tüm bireylere anında ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Soylu, "1985'te Japonya ve Meksika'da yaşanan depremlerde, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına sivillerin katkıları, dışardan gelen diğer ülkelerin yardım ekiplerinin dikkatini çekmiştir ve bu anlayış dünyada karşılık bulmaya, yayılmaya başlamıştır. Bizde de özellikle son 2 yılda, Elazığ, İzmir, Bingöl Karlıova, Van Başkale depreminde, keza Rize, Artvin, Sinop, Kastamonu, Bartın sel afetlerinde, sivil toplum kuruluşlarımızla öyle güzel bir çalışma gerçekleştirdik ki artık sahadaki ekipler birbirini tanır hale geldi." diye konuştu.

Bakan Soylu, AFAD'ın çatı kuruluş olduğu, tam bir koordinasyon içinde, milletin her ihtiyacını karşılayan, "iyilik meleği" gibi herkesin imdadına koşan bir potansiyeli sahaya yansıttıklarını anlattı.

Pandemi sürecinin dünyada sivil toplum üzerinde dönüştürücü bir etki ortaya koyduğunu vurgulayan Soylu, yapılan çalışmaların, sivil toplumun genişleme biçimleri bakımından, koronavirüsle ilgili üç yeni sivil aktivizm düzeyini ortaya çıkardığını kaydetti.

Soylu, özellikle 15 Temmuz sonrasında her alanda olduğu gibi doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve vizyonuyla, sivil toplum alanında da pek çok yeni ve modern adım atıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Temel hedefimiz, bu alanı istismardan korumak ve etkinliğini artırmaktı. Bir ülkede sadece evrak üzerinde gördüğünüz dernek sayısının veya üye kayıt sayısının yüksek olması yeterli değil. Önemli olan bu dernek veya sivil toplum kuruluşlarının etkin, çalışır ve faaliyet içinde olmasıdır. Nasıl bir büyüklük ve alanla ilgili çalıştığımızı, elbette ki buradaki arkadaşlarımız biliyorlar ama kamuoyunun da daha somut olarak bilmesi için birkaç veriyi paylaşmak isterim. Türkiye'de şu an için 121 bin 847 dernek var. Bu derneklerde toplam 8 milyon 446 bin 617 üye var. Bu derneklerin 2020 yılı gelir toplamı 28 milyar 302 milyon 228 bin 832 Türk lirası. 2003 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı kurulmuş, 2004 yılında da Dernekler Kanunu çıkarılmıştı. Bu iki adım sonrasında sivil toplum kuruluşları nicelik ve nitelik açısından önemli bir gelişme gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dernekler dairemizi Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştürdük ve bir adım daha ileriye taşıdık."

"Son 10 yıl içinde dernek gelirleri yüzde 363 arttı"

İçişleri Bakanı başkanlığında, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerin de bulunduğu "Sivil Toplum İstişare Kurulu" oluşturulduğunu ve geçen yıl ilk toplantısının gerçekleştirildiğini anımsatan Soylu, "İlk toplantısını gönüllülük kavramı temasıyla gerçekleştirmişti. İnşallah bu yıl yapılması planlanan ikinci toplantısı da 'dernekler mevzuatı' ve 'sivil toplum strateji belgesi ve eylem planı' gündemi ile olacaktır. Bunun da hazırlık çalışmaları devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Soylu, 2003'te başlayan süreç içinde gerek Dernekler Dairesi Başkanlığının oluşması gerekse Dernekler Kanunu'nun çıkarılmasıyla, sivil toplumun nicelik ve nitelik olarak önemli bir gelişme gösterdiğini vurguladı.

Bakan Soylu, "Bu süreç içinde dernek sayısı yüzde 76, üye sayısı yüzde 116 arttı. Son 10 yıl içinde de dernek gelirleri yüzde 363 arttı. 2016 yılından itibaren 1762 derneğe toplam 136,7 milyon lira destek verildi, hükümetimiz tarafından. Bunda hem kurumsal kapasite artışının hem de mevzuat çalışmalarımızın önemli katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

2021-2023 yıllarında "Demokratik Yerel Yönetimi Geliştirmek İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi"nin uygulanacağını aktaran Soylu, bunun Belediyeler Birliği tarafından fonlanacağını duyurdu.

Önemli eğitim projelerini de hayata geçirdiklerini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Söz gelimi, çağımızın önemli bir sorunu olan ve sivil toplum alanını kullanmaya istekli bir konu olan kara para ile ilgili olarak kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik eğitimler 2018-2021 arasını kapsayacak şekilde planlandı. 2018 yılından itibaren toplam 11 bin 439 dernek temsilcisine bu konuda eğitim verildi. Ayrıca göreve yeni başlayan dernekler denetçi yardımcılarına yönelik, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ve genel hizmet içi eğitimlerimiz de devam etmektedir. Yine önemli bir faaliyetimiz de vatandaş memnuniyet anketlerimizdir."

Elektronik genel kurul uygulamasına geçiş süreci

Bakan Soylu, 2019 yılından itibaren 4 bin 86 sivil toplum kuruluşunun ziyaret edildiğini, bu ziyaretlerde önemli fikirler aldıklarını dile getirdi.

Önemli mevzuat çalışmaları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit ve gazi kelimelerinin taşıdıkları kutsiyet ve manadan dolayı derneklerin izinle kullanabilecekleri kelimeler arasına alınması, dernek üyelerinin mülki idare amirliklerine bildirilme yükümlülüğünün getirilmesi ve bu sayede vatandaşlarımızın üyelik durumlarını e-devlet üzerinden sorgulayabilmeleri. İstifa ediyor, istifası işleme alınmıyor. Kime anlatacak derdini. Aynen FETÖ döneminde insanların başına geldi. Yol ve hareketlerini görünce 'Ben istifa ediyorum' diyor, sonra istifaları orada gündeme gelmiyor. ya da başka bir yerden istifa ediyor, istifaları gündeme gelmiyor. Bunun suistimal edildiği alanları biz çok yaşadık. Derneklerin her türlü iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesine yönelik düzenleme yapılması, salgın sürecinde verilmesi gereken süreli evrak ve genel kurullar için yapılan kolaylaştırıcı düzenlemeler, DERBİS için ilçe birimlerimizden de şifre alabilme gibi pek çok alanda mevzuat değişiklikleri yaptık."

İlerleyen günlerde yönetmelikle beraber gündeme gelebilecek başka bir adımı da paylayacağını belirten Soylu, "Aslında bitmiş olan, yönetmeliğin yayınlanmasını bekleyen bir çalışmamız var. Özellikle genel kurullarla alakalı. Önümüzdeki süreçte elektronik genel kurullar yapılabilme düzenlemesini getiriyoruz ve artık elektronik genel kurullar yapılabilecek. Yine tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi gibi konular bizim devam eden çalışmalarımız arasındadır." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, 2018 yılında denetlenen dernek sayısının 4 bin 546 olduğunu, 2019'de ise denetim sayısının 14 bin 119 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Geçen yıl salgın nedeniyle 10 bin 491, bu sene de şimdiye kadar 8 bin 767 derneğin denetlendiğini bildiren Soylu, "Tüm bu değerlendirmeler neticesinde varmak istediğim nokta şudur: Mazimizden aldığımız bir sivil toplum kültürümüz var. Biz bu alanın gücünü de hayatlarımız için önemini de ona olan ihtiyacımızı da biliyoruz ve bunu korumak için buradan güç almak ve çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakabilmek için meselenin her noktasına temas etmeye çalışıyoruz. Sizlerin burada ve çalışma alanlarınızda ortaya koyacağınız emek, burada elde edeceğimiz başarı, inanıyorum ki çocuklarımızın mutluluğuna katkı olacaktır." diye konuştu.

Seminer programına, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, daire müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

(Bitti)