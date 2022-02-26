Son dakika haberi: Bakan Soylu, Mardin'de konuştu Açıklaması

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar hiçbir şey üretmeyen bu ülke bugün yerli ve milli helikopter, İHA, SİHA, yazılım ve kendi silahını üretiyor ve ülkelere satıyor." dedi.

Bakan Soylu, "e- Belediye Bilgi Sistemi Mardin Büyükşehir Belediyesi" programında, sürekli başarılı olma, teknolojik olarak yenilenme, değişim ve dönüşüm mecburiyeti olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak yaptıkları bütün hizmetlerin sorgulamasını yine elektronik bir ortamda vatandaşla değerlendirdiklerini aktaran Soylu, vatandaşlara hizmetlerden memnuniyetinin olup olmadığını sorduklarını, bunları ilgili alanlara gönderdiklerini belirtti.

Bu gelişimin kendilerini birtakım mecburiyetlere ittiğini aktaran Soylu, "Yüzbinlerce insanla karşı karşıya kaldığı hizmetleri niteliğini, kalitesini, yerini, mekanını, oradaki personelimizin davranışlarını bir şekilde ortaya koyuyoruz. Onun için bunu daha iyi noktalara getirme sorumluluğuna sahibiz." dedi.

Dijital teknolojiyi sadece sosyal medya kullanım aracı değil, üretimi, savunma kapasitesini geliştiren, tüm mesleklerde verimliliği artıran, tembelliğe alıştıran değil, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan bir araç olarak görmeleri gerektiğini bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar hiçbir şey üretmeyen bu ülke bugün yerli ve milli helikopter, İHA, SİHA, yazılım ve kendi silahını üretiyor ve ülkelere satıyor. Doğru bir planlama ve hedeflerle bunların sayısını artırmak bizim elimizdedir, kimseye muhtaç değiliz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz hepimiz görüyoruz. Ukrayna feryat ediyor, her şey ortada, Batı sadece laf üretiyor. Hep beraber görüyoruz. Demek ne lazım? Birlik içinde olmak, sürekli gelişmek lazım. Yoksa sırtını dayadığın yerlerde rüzgarlar hissediliyor, boşluğa düşebiliyorsunuz."

20 yıllık istikrar

Dünyanın ciddi bir görgüsüzlük ve vizyonsuzluk sorunu yaşadığını kaydeden Soylu, "Oysa bizim güçlü bir liderliğimiz ve istikrarımız var. Son 20 yılda bu istikrarın getirdiği güçlü bir devlet gücümüz, kapasitemiz ve alt yapımız var. Gençlerimiz var, yenileme ve değişmeye açık bir milletiz. Teknolojiyi seviyoruz ve çabuk uyum sağlıyoruz. Gençlerimiz öyle işler yapıyorlar ki bazen nasıl bu konuya konsantre oluyorlar diye akıl erdiremediğimiz sonuçlara ulaşıyorlar. Bu konuda elde ettiğimiz kapasite ve gelişme hepimizi gelecek adına güçlü bir şekilde umutlandırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Hanelerin internete erişiminde 27 Avrupa ülkesi ortalamasının 2012'de yüzde 75 iken 2020'de yüzde 91'e yükseldiğini, aynı dönemde Türkiye'de de yüzde 47'den yüzde 91'e çıktığını anlatan Soylu, e-devlet üzerinden 859 kurum tarafından 6 bin 370 hizmet sunulduğunu, çok mesafe aldıklarını ifade etti.

Sistemdeki bazı araçlarla ilgili işlem yapabilme kabiliyetini bir tuşla noterlere kurdukları entegrasyonla sağlayabilme kabiliyeti oluşturduklarını, bir tecrübe, bilgi ve birikim ortaya koyduklarını kaydeden Soylu, nüfus idarelerini geliştirdiklerini, teknolojiyi en üst düzeye çıkardıklarını, bununla da yetinmeyerek elektronik kimlik doğrulama sistemini oluşturduklarını anımsattı.

Tapuda ve noterde gerçekleştirilen dolandırıcılıklarla ilgili, bu konuda dolandırıcılık kabiliyetine sahip olamayacak bir sistemi entegre ettiklerine dikkati çeken Soylu, ona bir de e-imza ilave ettiklerini belirtti.

Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Bütün bunları yaparken sadece ülkemizdeki bir gelişmeyi değil bunu yarın kime ve ne şekilde bir alt yapı olarak verebiliriz bunu da kendimize ait bir üretim mekanizması haline getirebiliriz düşüncesi içerisindeyiz. Elbette bunlar hem bizim adımıza önemli bir alt yapı ama hem aynı zamanda diğer ülkelerle irtibat kurabileceğimiz bir yumuşak güç. Özellikle Ukrayna-Rusya geriliminde bombaların patladığı siber saldırılarda gündeme gelmektedir. ABD asker desteği veremeyeceğini söylerken belki gönül almak için, belki gerçekten önemsediği için siber saldırılara karşı destek verebileceğini vaat etmektedir. Veri tabanların, sunucuların olduğu binalar ve dijital altyapılar, günümüz dünyasında korunması öncelikli yerler haline gelmiştir. Bu tablo göstermektedir ki konvansiyonel güç, nükleer güç gibi güvenlik parametrelerine 20. yüzyılda siber güç başlığı eklenmiş durumdadır."

20 yıl önce faili meçhul kalmış bir cinayeti bile çözebilme kabiliyeti sahip sistem

Bakan Soylu, bu alanda güçlü olmanın sadece güvenlik sektörü bilişim sistemlerinde değil gündelik hayatın her noktasında dijital teknolojilere hakim ve önde olmanın önemli hale geldiğine işaret ederek, bakanlıklarının bu anlayış doğrultusunda öncü bir konumda olduğunu, özellikle 15 Temmuz sonrası gelişiminde dijital teknolojilerine önem vermeyi bir bakanlık karakteri olarak önlerine koyduklarını bildirdi.

Bakanlığın bu konuda bir teknokent gibi çalıştığını dile getiren Soylu, merkeze bağlı birimlerde pek çok dijital proje yürütüldüğünü, özellikle vatandaşlara doğrudan verdikleri hizmetlerin dijital ortama taşınmasına ve yaygınlaştırılmasına çalışıldığını vurguladı.

Bakanlığa bağlı birimlerde yapılan teknolojik gelişmeleri aktaran Soylu, jandarma ve emniyet teşkilatlarında oluşturdukları dijital kapasitenin, özellikle siber suçların takibinde ülkenin her bir vatandaşının gurur duyacağı uluslararası alanda iddialı bir portal olduğuna işaret etti.

20 yıl önce faili meçhul kalmış bir cinayeti bile çözebilme kabiliyetine sahip bir sistemi ortaya koyduklarını dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz aralık ayında Kriminal Daire Başkanlığımızın laboratuvar ve teknoloji kapasitesi Birleşmiş Milletler uyuşturucu ve suç ofisi tarafından güven, kalite, performans, analiz çalışmaları açısından denetlendi. Denetim sonucunda emniyet kriminal laboratuvarlarımız en üst düzeyde başarı sağladı. Hep birlikte daha iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Arkadaşlarımız bulut altı İHA ürettiler. Özellikle trafikte bunlardan ciddi şekilde istifade edeceğiz. Daha önemlisi WhatsApp kadar kıymetli ve işlevsel olan, özellikle kripto yazılım WhatsApp'tan daha kıymetli olan bir yazılımı arkadaşlarımız yazdı. 6 milyon kişinin aynı anda kullanabileceği bir kapasiteye sahibiz. Bunu çocuklarımız yazıyor Allah'a şükürler olsun. Yeter ki bize imkan verin. Yeter ki biz onlara güvenelim. Yeter ki biz onlara itimat edebilme kabiliyetini ortaya koyabilelim."

"e-Belediye projesi bir Türkiye projesidir"

Dijital teknolojilerin kullanımının Türkiye için artık stratejik bir adım olduğunu, artık bu alanda her gün yeni bir adım atmak durumunda olduklarını anlatan Soylu, e-belediye bilgi sisteminin bu stratejik adımların bu dönüşümün en önemlilerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bilgi ile veriyi en iyi şekilde yönetmek durumunda olduklarını ifade eden Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizin önünüze de bu imkanları koymak zorundayız. Sorumluluğumuz gereği hem belediyelerimizi uyarmak hem takip etmek zorundayız. Ankara'da güvenlik acil durum merkezimizde siber saldırılara karşı bir savunma merkezi kurduk. Bizim devlet olarak en büyük görevimiz sizi alt yapı olarak takip etmek, sizin yeni gelişmeler karşı uyarlamalarınızı sağlamak ve size destek olabilmek. Bunu sağlayacağız. Özellikle e-Belediye projesi bir Türkiye projesidir. Her belediyenin ve vatandaşımızın istifadesine sunduğumuz, belediyelerimizin üstünden önemli bir kaynak yükü aldığımız ciddi yatırım içeren ama ciddi çıkar elde ettiğimiz bir projedir. Bu proje 21 asırda bizim elde ettiğimiz en önemli projelerden birisi olacak. Bizim bütün düşünce ve çabamız, bu zorlu coğrafyada, bu zorlu yüzyılda, cumhuriyetin birinci asrından aldığımız emaneti, cumhuriyetin ikinci asrına ve sonraki asırlara hakkıyla teslim edebilme, aziz milletimizi müreffeh kılabilme mücadelesidir. İçinde bulunduğumuz zaman, bırakın geri kalmayı, tökezlemeyi, sendelemeye bile fırsat vermeyen bir zaman dilimidir. Allah'a çok şükür, doğru bir yolda, güçlü bir liderlikle, istikrarlı şekilde yürüyoruz."

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez de konuşma yaptı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, valiler ve belediye başkanları katıldı.