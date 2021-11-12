Son dakika haberi... Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi (2)

KASTAMONU (DHA) - DEPREM SAATİ OLAN 18.57'DE TÖREN

12 Kasım Düzce depreminin 22. yıl dönümü nedeniyle Anıtpark Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Etkinlik kapsamında saatler 18.57'yi gösterdiğinde sirenler 1 dakika boyunca çaldı. Bu sırada, sahnede deprem canlandırması yapıldı. Canlandırmada, enkaz altında kalan çocuk, AFAD tarafından çıkartıldı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Etkinlikte konuşan protokol üyelerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu, daha sonra depremzedeleri anmak için enkaz canlandırması yapılan sahneye beraberindekilerle birlikte karanfil bıraktı.

Murat KÜÇÜK/DÜZCE,