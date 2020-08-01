Son dakika haberi... Bakan Kurum, Yalıhüyük ve Ahırlı belediyelerini ziyaret etti Bir son dakika haberine göre Yalıhöyük ve Ahırlı Belediyeleri ziyaret Saha incelemeleri Vatandaşlarla bayramlaşma KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Yalıhöyük ve Ahırlı Belediyeleri ziyaret Saha incelemeleri Vatandaşlarla bayramlaşma KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bayram ziyaretleri kapsamından Yalıhüyük ve Ahırlı belediyelerini ziyaret etti. Kaynak: AA