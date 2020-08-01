Son dakika haberi... Bakan Kurum, Yalıhüyük ve Ahırlı belediyelerini ziyaret etti
Bir son dakika haberine göre Yalıhöyük ve Ahırlı Belediyeleri ziyaret Saha incelemeleri Vatandaşlarla bayramlaşma KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
01.08.2020 21:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:23
Yalıhöyük ve Ahırlı Belediyeleri ziyaret
Saha incelemeleri
Vatandaşlarla bayramlaşma KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bayram
ziyaretleri kapsamından Yalıhüyük ve Ahırlı belediyelerini ziyaret etti.
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Kaynak: AA