Son dakika haberi: Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları paylaştı
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Son dakika haberi: Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları paylaştı

26.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:04
Son dakika haberi: Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları paylaştı

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan vatandaşlara ilişkin, "Sağlık hizmetine bulunduğu yerden ayrılmadan ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Bu hizmeti onlara ulaştırabilecek imkanımız da var. Daha çok hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca'nın paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin Ankara Kızılcahamam Eğerli Kuzören köyünde evlerine gittikleri vatandaşlara aşı yaptıkları anlar yer alıyor.

Videoda, vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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