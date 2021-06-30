Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu'ndan doğa kampındaki öğrencilere ziyaret

Son dakika haberleri: GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesi Gökçetepe Orman Kampı'nda, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği 'TÜGVA İstanbul Lise Doğa Kampı' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne 'nin Keşan ilçesi Gökçetepe Orman Kampı'nda, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği 'TÜGVA İstanbul Lise Doğa Kampı ' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, dün, akşam saatlerinde TÜGVA'nın düzenlediği 'TÜGVA İstanbul Lise Doğa Kampı' etkinliğine katıldı. Gökçetepe Orman Kampı alanındaki etkinlikte Bakan Kasapoğlu'na İstanbul Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da eşlik etti. Bakan Kasapoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Turan'a, Helvacıoğlu tarafından hasır sepet hediye edildi.Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız ile Gökçetepe'de gençlerimizle buluştuk. Kıymetli bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm istek ve taleplerimize karşılık verdi. Keşan'ımız için spor, gençliğimiz için spor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, Gökçetepe'de ağırlıyoruz. Gece saatlerinde şehrimize gelen bakanımız gençlerle beraber oldu. Kıymetli bakanımız Sayın Kasapoğlu'na Keşan'ımızda devam eden ve hayata geçireceğimiz projelerimizi anlattık. Destekleri için Keşan halkı adına şükranlarımızı sunduk. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler etkinliklerin ardından kamptan ayrıldı" ifadelerini kulandı.

- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel