BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ORTACA VE DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ORTACA VE DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da 3 günden bu yana orman yangınlarıyla incelemelerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ortaca ile Dalaman Belediyeleri'ni ziyaret etti.

MUĞLA'da 3 günden bu yana orman yangınlarıyla incelemelerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ortaca ile Dalaman Belediyeleri'ni ziyaret etti.

Antalya Manavgat'tan geçen 7 Ağustos'ta ayrılarak Muğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Karaismailoğlu, Bodrum, Milas, Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde devam eden ve kontrol altına alınan orman yangınlarındaki incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir ile Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'u makamlarında ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, her iki belediye başkanıyla basına kapalı olarak görüşme yaptı. Bakan Karaismailoğlu'nun buradaki temasların ardından Marmaris ilçesine hareket edeceği bildirildi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ORTACA VE DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ORTACA VE DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ORTACA VE DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ORTACA VE DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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