SAKARYA -Bakan Karaismailoğlu: "Milli Elektrikli Tren setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz"
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SAKARYA -Bakan Karaismailoğlu: "Milli Elektrikli Tren setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz"

07.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ağına ilişkin son bilgileri paylaştı.

SAKARYA -Bakan Karaismailoğlu: 'Milli Elektrikli Tren setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz'
SAKARYA -Bakan Karaismailoğlu: 'Milli Elektrikli Tren setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz'
SAKARYA -Bakan Karaismailoğlu: 'Milli Elektrikli Tren setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz'
SAKARYA -Bakan Karaismailoğlu: 'Milli Elektrikli Tren setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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