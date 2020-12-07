SAKARYA -Bakan Karaismailoğlu: "Milli Elektrikli Tren setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz"
07.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ağına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci