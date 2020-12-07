SAKARYA -Bakan Karaismailoğlu: "Milli Elektrikli Tren setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.