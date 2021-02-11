Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: "TSK, dünyanın en güçlü ordularındandır"

Son dakika haber... Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dünyanın en güçlü ordularından olduğunu belirterek, "Kardeş ülke ile güçlü bir iş birliğimiz mevcut. TSK'nin tecrübelerinden faydalanmak bizim için önemlidir.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dünyanın en güçlü ordularından olduğunu belirterek, "Kardeş ülke ile güçlü bir iş birliğimiz mevcut. TSK'nin tecrübelerinden faydalanmak bizim için önemlidir." dedi.

Bakan Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars'ta düzenlediği Kış 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ile tatbikat yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tatbikatın, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapıldığını ifade eden Hasanov, şöyle konuştu:

"TSK, dünyanın en güçlü ordularındandır. Kardeş ülke ile güçlü bir iş birliğimiz mevcut. TSK'nin tecrübelerinden faydalanmak bizim için önemlidir. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki tarih, din ve medeniyet, iki ülke arasındaki köklü bağları teşkil eder. Liderimiz Haydar Aliyev tarafından 'tek millet iki devlet' olarak ifade edilen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bugün de devlet başkanlarımızın rehberliğinde umutla devam etmektedir. Azerbaycan ile Türkiye arasında alakaların ve kardeşliğimizin devam etmesinde devlet başkanlarımızın katkısı büyük."

Hasanov, Azerbaycan'ın 44 günlük muharebede Ermenistan'ı mağlup ederek topraklarının işgaline son noktayı koyduğunu belirterek, bu muharebede Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi.

"Bütün dünya kardeşliğimizin sarsılmaz olduğunu gördü"

Bunun, iki ülke arasındaki birliğin nişanesi olduğunu aktaran Hasanov, şunları kaydetti:

"Muharebe zamanında Türkiye, politikasını çizdi ve bizim yanımızdaydı. Siyasi, manevi ve diplomatik desteklerle yanımızda oldu. Türkiye bu tutumuyla dünyaya şu mesajı verdi: Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bütün dünya bir daha gördü ki Türkiye-Azerbaycan birliği, kardeşliği sarsılmazdır ve ebedidir. Türkiye'nin yanımızda olması bizi daha da gururlandırdı, bize güç verdi. Biz bu güçten istifade ederek işgal altındaki topraklarımızı işgalden azat ettik. Azerbaycan halkı bunu çok kıymetlendirdi. Türkiye'nin bize verdiği büyük destekten dolayı teşekkürlerimi bildirmek istiyorum."

Hasanov, Karabağ muharebesinin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha iyi şekilde güçlendirdiğini vurgulayarak, "Azerbaycan ve Türkiye askerleri, Azadlık Meydanı'nda zafer geçidinden geçtiler. Bu tarihi günde Azerbaycan halkı da Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla desteklerini göstermiştir. Kış tatbikatımızın da başarılı, hayırlı geçmesini temenni ediyor ve hepinizi tebrik ediyorum. Eminim ki kardeşliğimiz, birliğimiz, ilişkilerimiz böyle devam edecek. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur