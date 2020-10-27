Son dakika haberi | Azerbaycan'ı yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza
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Son dakika haberi | Azerbaycan'ı yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza

27.10.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:03
Son dakika haberi | Azerbaycan'ı yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza

Son dakika haberlerine göre Ermenistan, (DHA) Azerbaycan'ı cephede yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Şuşa şehrinde terör örgütü PKK yanlılarıyla düzenlenen Nevruz kutlamasında halay çektiği görüntüler viral oldu.

Ermenistan, (DHA)  Azerbaycan'ı cephede yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Şuşa şehrinde terör örgütü PKK yanlılarıyla düzenlenen Nevruz kutlamasında halay çektiği görüntüler viral oldu.

Azerbaycan'ı cephede yenemeyen Ermenistan dün ilan edilen ateşkesi yeniden bozdu. Köşeye sıkışan Ermenistan, her zamanki gibi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine Sarkisyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Şuşa'da PKK yanlılarıyla katıldığı Nevruz kurtlamaları sırasında halay çektiği görüntüler yayınlandı. Söz konusu görüntülerin 2019 yılında yayınlandığı ve terör örgütü PKK yanlıları ile Nevruz kutlaması sırasında çekildiği öğrenildi.


Son dakika haberi | Azerbaycan'ı yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza
Son dakika haberi | Azerbaycan'ı yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza
Son dakika haberi | Azerbaycan'ı yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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