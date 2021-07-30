Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
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Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon

Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da semt pazarı kurulan caddeye park edilen ve sürücüsüne bir türlü ulaşılamayan otomobil, pazarcılar tarafından lastiklerinin altına metal tepsi konularak, halatla çekildi.

AVCILAR'da semt pazarı kurulan caddeye park edilen ve sürücüsüne bir türlü ulaşılamayan otomobil, pazarcılar tarafından lastiklerinin altına metal tepsi konularak, halatla çekildi.

Merkez Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde semt pazarını açmaya gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede park halinde otomobil olduğunu gördü. Esnaf, buradaki binada oturanların kapısını çalarak aracın sahibini sordu. Otomobil üzerinde herhangi bir telefon numarası bulamayan pazarcılar, sahibine ulaşamadıkları aracın çekilmesi için polis ve Avcılar Belediyesi zabıtasına haber verdi. Saat 10.00'a kadarki tüm çabalar sonuç vermedi. Aracın trafik dosyasındaki iki telefon numarasından birisinin kullanılmadığı, birisinin ise cevap vermediği görüldü. Bir pazarcı, 3 hafta önce de benzer olayla karşılaştıklarını o tarihte yaptıkları "3 tişört alana 1 otomobil bedava" esprisini gerçek zanneden sürücünün aracını buraya bırakmış olabileceğini dile getirdi.

Pazarcılar geçici çözüm olarak, aracın ucundan kaldırıp, lastiklerinin altına metal tepsiler yerleştirdi. Böylece otomobili ortaya iterek, tezgahlarını yerleştirmeye başladı. Günün ilerleyen saatlerinde pazara gelenlerin sayısının artacağı göz önüne alınarak, çareler arandı. Bir pazarcı forklift getirip aracı biraz havaya kaldırarak, ön lastiklerinin altına büyük plastik kapakları yerleştirdi. Daha sonra arka lastiklerin jantlarına halatlar bağlandı. Pazarcılar, arka lastiklerinin altına metal tepsi, ön lastiklerinin altına da lastik kapaklar yerleştirdikleri aracı hemen yakındaki bir binanın otoparkına kadar çekip, iterek kaldırdı. Pazarcıların tezgahların ortasındaki otomobili halatlarla çektiğini görenler şaşırdı. Pazarcıların güç birliğini her yerde göstermesini isteyen bir esnaf, "Seyit Onbaşı'nın torunlarıyız. Birlik olsak neler yapmayız ki" dedi.

Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon
Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile esnaftan tepsili operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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