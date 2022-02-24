Son dakika haberi: Arbede sırasında eniştesini öldüren sanığa, 18 yıl hapis istemi

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Mehmet Emin Özkar'ın (36), eniştesi Necmi Akgüneş'i (52) yaşanan arbede sırasında tabancayla öldürmesiyle ilgili görülen davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, Özkar'ın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl 18 Nisan günü Başiskele Yakacık Mahallesi Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. A.A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Necmi Akgüneş'in bulunduğu eve geldi. Burada A.A. ile Necmi Akgüneş arasında tartışma yaşandı. Daha sonra eve gelen Mehmet Emin Özkar, eniştesinin ablasını dövdüğü düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile saldırdı. Önce Necmi Akgüneş'in başına silahın kabzasıyla vuran Mehmet Emin Özkar'ın elindeki silah, boğuşma sırasında ateş aldı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Necmi Akgüneş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Emin Özkar tutuklanarak cezaevine gönderildi.