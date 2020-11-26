Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın "babam" çığlıkları yürekleri dağladı
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Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın "babam" çığlıkları yürekleri dağladı

26.11.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:50
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın

Antalya'da lüks bir cipte yaşanan infazda, ölen 3 kişinin cenazeleri yakınları tarafından gözyaşlarıyla morgdan alındı. Genç bir kızın 'babam babam' diye ağlayarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağlarken, hayatlarını kaybeden kişilerin ellerinden yapılacak barut izi raporuna göre cinayeti kimin işlediğinin ortaya çıkacağı belirtildi.

Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde içinde 3 kişinin bulunduğu lüks cipte alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi silahla vurularak olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ölen Mustafa Tepe, Nihat Taşardı ve Mehmet Ateş'in Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, yakınları tarafından alındı. Morgun önünde toplanan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Genç bir kızın 'Babam babam' diye ağlayarak gözyaşı dökmesi ise yürekleri dağladı.

Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı

CİNAYETLERİ HANGİSİNİN İŞLEDİĞİNİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Dün cesetlerin araç içindeki duruş ve mermilerin gidiş yönünden Nihat Taşardı'nın Mustafa Tepe ve Mehmet Ateş'i silahla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, tabancada Ateş'in parmak izine rastladı. Hayatlarını kaybeden kişilerin ellerinde yapılacak barut izi raporuna göre cinayeti kimin işlediğinin ortaya çıkacağı belirtildi.

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Öte yandan Mehmet Ateş'in emlakçılıkla uğraşan Mustafa Tepe ile Nihat Taşardı'dan 1 milyon 875 bin TL alacağı olduğu ileri sürüldü.

Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın 'babam' çığlıkları yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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