Son dakika haberi | Annenin zor kararı

AYDIN (DHA) - AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 6 aylık hamile Cavidan Haşır'ın (40), karnındaki erkek ikizlerinden anomali hastası olduğu tespit edilen birinin kalbi, ailenin onanıyla durdurulup yaşamı sonlandırıldı. Yapılan operasyonla ikizlerden sağlıklı olan bebeğin yaşama tutunması sağlandı. İlk kez anne olacak Haşır, "Bir anne olarak böyle bir karar vermek çok zordu" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Dr. öğretim üyesi Fedi Ercan ve Prof. Dr. Alper Tanrıverdi tarafından 6 aylık hamile Cavidan Haşır'ın tek yumurta ikizi erkek bebeklerinden birine, anne karnında beyinciği içine alan anomali hastalığı tanısı konuldu. Hasta bebeğin erken doğuma neden olabileceği, doğumdan sonra engelli kalmasının veya yaşama tutunamamasının söz konusu olacağı annesine bildirildi. Doktorlar, annenin rızasıyla, ikizlerden anomali olanın kalbini karnındayken durdurma kararı aldı. 3 hafta önce yapılan operasyonla anne karnındaki anomali hastası bebeğin, cilt üzerinden radyofrekans iğnesi yapılarak kalbi durduruldu. ADÜ'de bir ilk olan operasyonun detayları ise yapılan açıklamayla kamuoyuyla paylaşıldı.

Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise, "Bu bizim ilk vakamız ama bununla birlikte ihtiyacı olan diğer vakaların merkezi olma yolunda bir çabamız var. Bu anlamdaki ilk giriş kapımız oldu. Hastanemiz hem fiziki koşullar olarak büyüyor hem de öğretim üyesi sayımız artıyor. Aynı zamanda da birtakım yeni işleri yapar hale geliyoruz" ifadelerini kullandı.